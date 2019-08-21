Подъем рынка в среду ограничен отметкой 2700 пунктов по Индексу МосБиржи - Алор Брокер

"Мы ждем слабо позитивного открытия нашего рынка и продолжения роста. Однако подъем пока ограничен отметкой 2700 пунктов по Индексу Мосбиржи. Для дальнейшего восхождения нужны новые драйверы. При достижении сопротивления по Индексу Мосбиржи рекомендуем фиксировать часть спекулятивных покупок, сделанных в пятницу и понедельник. Сегодня вполне могут продолжить рост "Газпром", "Роснефть" и "Лукойл". Неплохо было бы присоединиться к общей тенденции Сбербанку, который потерял вчера 0,64%. А вот "Норникель", слабо участвовавший в падении прошлой недели, выглядит локально перегретым. Однако бумаги компании продолжат поддерживать ожидания промежуточных дивидендов", - сообщается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова.