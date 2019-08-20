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20 августа 2019 года 19:30

Рубль укрепляется к доллару и евро вечером во вторник, отыгрывая внутренние позитивные факторы

Москва. 20 августа. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая потери предыдущих дней, благодаря целому ряду позитивных внутренних факторов.

Курс доллара США составил 66,6025 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 28,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,86 руб./EUR1, подешевев на 23 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 26 копеек - до 69,87 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль во вторник восстанавливает позиции к доллару и евро, утраченные в последние дни, благодаря как активизации продавцов валюты в преддверии налогового периода, так и росту спроса инвесторов на рублевые гособлигации (ОФЗ) в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России.

При этом мировые цены на нефть снижаются во вторник на заявлениях госсекретаря США Майка Помпео о том, что Huawei Technologies и другие китайские компании являются угрозой для национальной безопасности США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $59,61 за баррель, что на 0,22% ниже уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,5% - до $55,86 за баррель.

"Сегодня рубль демонстрирует укрепление в основных валютных парах. Поддержку нацвалюте оказывают растущие в цене рублевые гособлигации. Вероятно, часть инвесторов проявила интерес к ОФЗ в преддверии завтрашних первичных размещений, а также на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банком России в условиях замедляющейся инфляции и снизившихся санкционных рисков. В последние дни рубль отклонился от справедливого курса, который, по нашим оценкам, лежит в диапазоне 65-66 руб./$1. И мы видим, что за пределами данного диапазона курс нацвалюты долго не задерживается. Поэтому в ближайшее время курс рубля, скорее всего, вернется в данный коридор", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

Как отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко, к окончанию рабочего дня рубль укреплялся на 0,3-0,4% к доллару и евро. Большинство валют на развивающихся рынках также торговалось в "зеленой зоне", однако часть валют, в их числе турецкая лира и аргентинское песо, теряли в паре с долларом более 1%. При этом еще днем основные валюты emerging markets и вовсе торговались в минусе, что, впрочем, не мешало рублю находиться в положительной зоне практически с самого утра. Накануне доллар на российском рынке поднимался выше 67 руб./$1, обновив максимум с февраля. Данный уровень оказался весьма привлекательным для продажи валютной выручки экспортерами в рамках подготовки к основным налоговым платежам в конце текущей - начале следующей недели. Кроме того, ослабление рубля за последнюю неделю могло быть связано с остаточной конвертацией дивидендов в валюту для зарубежных инвесторов на российском рынке, и в настоящее время спрос на валютную ликвидность постепенно сокращается, что ослабляет давление на рубль.

"Доллар США в ходе торгов накануне преодолел важный уровень сопротивления - отметку 67 руб./$1, но удержаться выше нее к концу торгов не смог. После четырех дней уверенного роста такой сильный рубеж вряд ли будет пройден с первого подхода, так что с технической точки зрения более вероятна коррекция американской валюты как минимум в район 66,5 руб./$1. На краткосрочном периоде, помимо стабилизации цен на нефть, поддержку рублю может оказать грядущий налоговый период, когда экспортеры могут продавать значительные объемы валюты. Также позитивным фактором для рубля остается привлекательность российских долговых обязательств, которые сулят повышенную доходность в свете замедления инфляции и продолжения цикла снижения ключевой ставки. Индекс государственных облигаций RGBI, отражающий динамику средне- и долгосрочных ОФЗ, в августе остается стабильным и сохраняет уровни в районе 143 пунктов. Кратковременные просадки быстро выкупаются, что говорит о сохранении высокого спроса на облигации, входящие в базу расчета индекса", - считает аналитик компании "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

По словам аналитиков Sberbank CIB, рубль сегодня восстанавливается - спрос на иностранную валюту, который способствовал его вчерашнему ослаблению, судя по всему, уже исчерпан. При этом экспортеры, вероятно, увеличили предложение долларов в преддверии налоговых выплат на будущей неделе. Валюты развивающихся рынков сегодня подвержены некоторому давлению, а доллар США снова немного подорожал относительно глобальных аналогов. Поскольку уровень волатильности по-прежнему высок, пара "доллар-рубль", вероятно, будет торговаться в довольно широком диапазоне - 66,3-67,0 руб./$1, хотя рубль уже нашел уровень поддержки после недавнего резкого ослабления.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 августа на 17,58 копейки, до 66,7840 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,82 копейки, до 73,9766 руб./EUR1. Рост официальных курсов Банка России объясняется повышением доллара и евро, произошедшим в середине торгов понедельника, уже после установления официальных курсов на 20 августа.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 1,67 копейки по отношению к понедельнику и составил 66,7453 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 8,12 копейки и составил 66,7258 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 370,04 млн, из которых $794,087 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 575,953 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 18,49 копейки по отношению к понедельнику, до 73,9224 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 25,61 копейки и составил 73,9063 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR686,916 млн, из которых EUR173,619 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR513,297 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла всего на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,38% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне 7,41% годовых. При этом ставка на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, составив 7,46%, 7,59% и 7,61% годовых, соответственно.

Банк России во вторник, 20 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,32 трлн рублей (при лимите 2,32 трлн рублей и общем спросе 2,552 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 13 августа, банки разместили в ЦБ РФ 2,39 трлн рублей (при лимите 2,39 трлн рублей и общем спросе 2,566 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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