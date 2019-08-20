При усилении внешних негативных тенденций наш рынок акций может возобновить устойчивую нисходящую динамику - БКС

"Во второй половине российских торгов мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены ускорили снижение. Но наши индексы лишь скорректировали дневной рост, сохранив основные достижения сессии и после некоторого улучшения внешнего фона возобновили восходящую динамику, переписав дневные максимумы. Скорее всего, проявленная сегодня относительная сила нашего рынка обусловлена тем, что в предыдущие сессии он значительно отставал от активно восстанавливающихся мировых площадок. Вероятно, это было обусловлено крупным иностранным заказом на продажу российских акций, после исчерпания которого наш рынок приобрел некоторый иммунитет к внешнему негативу. Тем не менее, учитывая сохраняющуюся нестабильность глобальных площадок из-за геополитической неопределенности и слабости мировой экономики, что угрожает ускорить отток средств из развивающихся активов, в случае усиления внешних негативных тенденций наш рынок может возобновить устойчивую нисходящую динамику", - отмечается в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина.