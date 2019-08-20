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20 августа 2019 года 16:38
Ожидаем возвращения интереса инвесторов к рублю в ближайшее время - "Открытие Брокер"
"Рубль пытался отыграть часть потерь предыдущего дня. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3975 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,38%, недельная осталась на уровне 7,41%, а месячная 7,46%. Валюты сырьевых поставщиков демонстрировали незначительную волатильность. Поэтому можно говорить, что рубль укреплялся на внутренних факторах. Начинается период налоговых платежей, завершается высокий туристический сезон. Кроме того, в последнее время существенно вырос разрыв доходности между рублём и остальными валютами развитых стран. К примеру, разрыв доходностей между 10-летними германскими бондами и аналогичными российскими ОФЗ составляет почти 8%. К тому же доходность германских бондов уже давно является негативной. Поэтому в ближайшее время можно ждать возвращения интереса инвесторов к рублю, у которого сохраняется потенциал укрепления, тем более что нефть прекратила своё отвесное падение. К 15:15 мск пара USD/RUB - 66,65 (-0,36%), EUR/RUB - 73,825 (-0,36%)", - говорится в комментарии ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.
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20 августа 2019 года 19:30
Москва. 20 августа. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая потери предыдущих дней, благодаря целому ряду позитивных внутренних факторов. читать дальше
.20 августа 2019 года 19:23
Рынок акций РФ во вторник превысил 2670п по индексу МосБиржи, в то время как внешние площадки развернулись вниз
Москва. 20 августа. Рынок акций РФ во вторник превысил отметку 2670 пунктов по индексу МосБиржи (уровень почти недельной давности) на бумагах "Норникеля" (MOEX: GMKN), "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа", в то время как внешние площадки начали корректироваться вниз после локального роста на ожиданиях стимулов экономик от мировых центробанков. читать дальше
.20 августа 2019 года 19:00
Москва. 20 августа. Котировки российских еврооблигаций после небольшой отрицательной коррекции, зафиксированной накануне, во вторник возобновили рост вслед за развернувшимися вверх ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились за счет более активного роста стоимости US Treasuries по сравнению с отечественными бумагами. читать дальше
.20 августа 2019 года 18:58
При усилении внешних негативных тенденций наш рынок акций может возобновить устойчивую нисходящую динамику - БКС
"Во второй половине российских торгов мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены ускорили снижение. Но наши индексы лишь скорректировали дневной рост, сохранив основные достижения сессии и после некоторого улучшения внешнего фона возобновили восходящую динамику, переписав дневные максимумы.... читать дальше
.20 августа 2019 года 18:07
Во второй половине августа ожидается восстановительная динамика как по рублю, так и по ключевым индикаторам фондового рынка России - "НФК-Сбережения"
Во второй половине августа можно ожидать восстановительную динамику как по российской валюте, так и по ключевым индикаторам фондового рынка России, говорится в комментарии АО "НФК-Сбережения". "Наш прогноз недельной давности о грядущем ослаблении рубля на величину порядка 3% оказался... читать дальше
.20 августа 2019 года 17:33
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для "префов" Сургутнефтегаза до "покупать" в связи со снижением котировок
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, не изменилась и составляет $0,56 за штуку. Как отмечают эксперты "ВТБ... читать дальше
.20 августа 2019 года 17:05
После восстановления в июне экономический рост в Китае в июле вновь замедлился, сообщается в комментарии Julius Baer. Промышленное производство прибавило лишь 4,8% (после 6,3% в предыдущий период и при консенсус-прогнозе на уровне 6,0%) на фоне спада в горнодобывающей отрасли и обрабатывающем... читать дальше
.20 августа 2019 года 16:03
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Tesla, Inc.: продажа от текущих уровней: $226,8; целевой уровень: $204; стоп-лосс: $228,3; ожидаемая доходность: +10,1%; временной горизонт удержания позиции - 30... читать дальше
.20 августа 2019 года 15:39
Москва. 20 августа. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая потери предыдущих дней, благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала на ожиданиях торговых переговоров между США и Китаем. читать дальше
.20 августа 2019 года 15:32
Краткосрочное падение доходности по 10-летним облигациям Казначейства США ниже уровня по 2-летним облигациям, которое произошло в течение торгового дня, активизировало обсуждение вероятности наступления рецессии в американской экономике, говорится в комментарии Julius Baer. Тогда как сигналы с... читать дальше
.20 августа 2019 года 15:09
Отдел инвестиционного консультирования ГК "ФИНАМ" рекомендует инвесторам рассмотреть возможность вложений в акции NVIDIA Corporation, одного из крупнейших в мире производителей графических процессоров; инвестиционная рекомендация по бумагам - "покупать". Компания представила финансовые... читать дальше
.20 августа 2019 года 14:20
Нынешний год должен показать всемирный разворот в монетарной политике: в последние недели всё больше центральных банков решают снижать ставки, отмечается в комментарии Saxo Bank. Пока известно, что глава ФРС Пауэлл должен выступить с речью в пятницу, основное внимание должно быть сосредоточено на... читать дальше
.20 августа 2019 года 13:49
В отличие от Европы, Китай намерен задействовать большое число инструментов для поддержки своей экономики в условиях давления со стороны США, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Ослабление курса юаня – один из таких механизмов, - указывает главный экономист банка Наталия Орлова. - Резервы... читать дальше
.20 августа 2019 года 13:25
Российская валюта сдала еще одну линию обороны, перешагнув в понедельник отметку в 67 за доллар, отмечается в комментарии FxPro. Евро показал еще больше прыти, закрыв день выше 74. Американский доллар на торгах во вторник несколько сдает позиции - видимо, инвесторы все-таки обратили внимание на... читать дальше
.20 августа 2019 года 12:28
"Российская валюта накануне пробила отметку 67 в паре с долларом впервые с февраля текущего года, - говорится в обзоре "Нордеа Банка". - Рубль вчера слабел в русле валют развивающихся стран, потеряв 0.6% в паре с «американцем» и 0.5% в паре с евро, в то время как индекс валют развивающихся стран... читать дальше
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