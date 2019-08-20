Рубль днем укрепляется к доллару и евро, отыгрывая улучшение внешней конъюнктуры

Москва. 20 августа. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая потери предыдущих дней, благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала на ожиданиях торговых переговоров между США и Китаем.

Курс доллара США составил 66,62 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,8075 руб./EUR1, подешевев на 28,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 27,6 копейки - до 69,85 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 августа на 17,58 копейки, до 66,7840 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,82 копейки, до 73,9766 руб./EUR1. Рост официальных курсов Банка России объясняется повышением доллара и евро, произошедшим в середине торгов понедельника, уже после установления официальных курсов на 20 августа.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль во вторник восстанавливает позиции к доллару и евро, утраченные в последние дни, благодаря как наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, так и вследствие приближающегося августовского налогового периода. В свою очередь мировые рынки растут на локальном всплеске оптимизма в отношении мировой торговли, а также в ожидании стимулов со стороны мировых центробанков. Инвесторы надеются, что две крупнейшие экономики мира - США и Китай - все же смогут заключить торговую сделку, что позитивно скажется на состоянии глобальной экономики.

Нефть эталонных марок слегка дешевеет в ходе торгов во вторник после значительного роста накануне (более чем на 1,8%) на сигналах снижения напряженности в торговом споре между США и Китаем. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели всего на 0,1% - до $59,68 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,32% - до $55,96 за баррель. Торговая сессия во вторник пока является самой спокойной за последние несколько недель.

В понедельник министерство торговли США продлило лицензии для американских компаний на ведение дел с китайской Huawei Technologies Ltd. сроком на 90 дней. Срок действия лицензий истекал в понедельник. Ранее Huawei была признана угрозой нацбезопасности США - обвинения, которые компания отрицает, добавляли негатива в отношения между Штатами и КНР. Ранее Вашингтон принял решение отложить введение пошлин на ряд товаров китайского импорта с 1 сентября на 15 декабря, а президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры с Китаем по заключению торгового соглашения продолжаются. Следующий раунд американо-китайских переговоров намечен на сентябрь. Кроме того, инвесторы ожидают данных о запасах нефти в США, которые будут обнародованы в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе уменьшились на 1,4 млн баррелей.

"Доллар США в ходе торгов накануне преодолел важный уровень сопротивления - отметку 67 руб./$1, но удержаться выше нее к концу торгов не смог. После четырех дней уверенного роста такой сильный рубеж вряд ли будет пройден с первого подхода, так что с технической точки зрения более вероятна коррекция американской валюты как минимум в район 66,5 руб./$1. На краткосрочном периоде, помимо стабилизации цен на нефть, поддержку рублю может оказать грядущий налоговый период, когда экспортеры могут продавать значительные объемы валюты. Также позитивным фактором для рубля остается привлекательность российских долговых обязательств, которые сулят повышенную доходность в свете замедления инфляции и продолжения цикла снижения ключевой ставки. Индекс государственных облигаций RGBI, отражающий динамику средне- и долгосрочных ОФЗ, в августе остается стабильным и сохраняет уровни в районе 143 пунктов. Кратковременные просадки быстро выкупаются, что говорит о сохранении высокого спроса на облигации, входящие в базу расчета индекса", - считает аналитик компании "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

"Во вторник ждем попыток отката доллара от верхней границы диапазона 65-67 руб./$1, который видится целевым на ближайшие дни, на фоне нормализации ситуации на мировых рынках и улучшения конъюнктуры рынка нефти. Ввиду сложной внешней конъюнктуры и отсутствия явных триггеров для усиления глобального "аппетита к риску", потенциал укрепления рубля является ограниченным. При этом на горизонте нескольких недель консервативный взгляд на рубль сохраняется", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

По словам аналитиков Sberbank CIB, рубль сегодня с утра восстанавливается - спрос на иностранную валюту, который способствовал его вчерашнему ослаблению, судя по всему, уже исчерпан. При этом экспортеры, вероятно, увеличили предложение долларов в преддверии налоговых выплат на будущей неделе. Валюты развивающихся рынков сегодня подвержены некоторому давлению, а доллар США снова немного подорожал относительно глобальных аналогов. Поскольку уровень волатильности по-прежнему высок, пара "доллар-рубль", вероятно, будет торговаться в довольно широком диапазоне - 66,3-67,0 руб./$1, хотя рубль, на наш взгляд, уже нашел уровень поддержки после недавнего резкого ослабления. Сегодня инвесторы ждут дальнейшего развития политической ситуации в Италии - эти события могут оказать давление на евро. Итальянский премьер Джузеппе Конте должен выступить в Сенате. Затем может быть проведено голосование по вопросу о доверии главе кабинета в преддверии досрочных парламентских выборов, за проведение которых выступает вице-премьер Маттео Сальвини.

В свою очередь аналитики Нордеа банка отмечают, что российская валюта накануне пробила отметку 67 руб./$1 в паре с долларом впервые с февраля текущего года. "Рубль вчера слабел вместе с большинством валют развивающихся стран, потеряв 0,6% в паре с "американцем" и 0,5% в паре с евро, в то время как индекс валют развивающихся стран (FXJPEMCS Index) снизился практически на 1%. Сегодня на фоне относительно спокойного внешнего фона рубль может попытаться отыграть часть потерянных накануне позиций. При этом в паре с евро у российской валюты больше шансов продемонстрировать неплохую динамику на фоне обсуждения вотума недоверия итальянскому правительству в Сенате Италии", - полагают они.

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла всего на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,38% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне 7,41% годовых. При этом ставка на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, составив 7,46%, 7,59% и 7,61% годовых, соответственно.

Банк России во вторник, 20 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,32 трлн рублей (при лимите 2,32 трлн рублей и общем спросе 2,552 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 13 августа, банки разместили в ЦБ РФ 2,39 трлн рублей (при лимите 2,39 трлн рублей и общем спросе 2,566 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых.