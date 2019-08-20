Рубль легко может дойти до 70 за доллар - FxPro

Российская валюта сдала еще одну линию обороны, перешагнув в понедельник отметку в 67 за доллар, отмечается в комментарии FxPro. Евро показал еще больше прыти, закрыв день выше 74. Американский доллар на торгах во вторник несколько сдает позиции - видимо, инвесторы все-таки обратили внимание на позитивную динамику зарубежных фондовых индексов и третий день роста курса нефти.

"В итоге, внешний позитив помог рублю, отбросив USD/RUB до 66.73, а EUR/RUB - под 74.00, - отмечают эксперты FxPro. - Но все же, сегодняшний рост больше похож на небольшой отскок в рамках преобладающего тренда на снижение. Пара EUR/RUB вышла из торгового диапазона, в котором весьма комфортно себя чувствовала с марта. Напомним, ранее в этом году покупки рубля усиливались в области 74.50, что разворачивало пару к снижению. На этот раз этого не произошло, несмотря на близость EUR/USD к 27-месячным минимумам".

По мнению аналитиков FxPro. тренд по USD/RUB выглядит еще более крутым. Чуть больше чем за месяц, с 15 июля, пара набрала более 7%, поднявшись до самых высоких уровней с январских праздников. "Наиболее тревожно то, что ослабление российской валюты происходит при сравнительном затишье на мировых рынках, - указывают в аналитическом отделе FxPro. - Акции в Шанхае почти вернули себе 85% от провала с начала месяца, фондовые площадки США отыграли 75%, а нефть - половину".

Однако рублю пока это не сильно помогает. "Очевидно, он слишком долго был излишне перегретым за счет высоких процентных ставок и обильных размещениях ОФЗ Министерством Финансов, - допускают эксперты FxPro. - Однако Банк России снижает ставки и обещает делать это и далее, а минфин - сбавил обороты размещений, что снижает приток в рубли для покупки этих сравнительно высокодоходных бумаг. Выход за рамки торгового диапазона с верхней границей у 67 заставляет рассматривать уровень 70 за доллар в качестве следующей важной остановки в ближайшие 2-3 недели".

Аналогичным уровнем для EUR/RUB выступает отметка 76, что соответствует сползанию EUR/USD до 1.0850. Это происходит в рамках нисходящей тенденции, которая преобладает еще с мая прошлого года. Судя по всему, развернуть ее может только окончательное заключение торговой сделки между Китаем и США, полагают аналитики FxPro.