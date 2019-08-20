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Главная / Мнения аналитиков / Рубль может попытаться отыграть часть потерянных накануне позиций - "Нордеа Банк"
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20 августа 2019 года 12:28
Рубль может попытаться отыграть часть потерянных накануне позиций - "Нордеа Банк"
"Российская валюта накануне пробила отметку 67 в паре с долларом впервые с февраля текущего года, - говорится в обзоре "Нордеа Банка". - Рубль вчера слабел в русле валют развивающихся стран, потеряв 0.6% в паре с «американцем» и 0.5% в паре с евро, в то время как индекс валют развивающихся стран (FXJPEMCS Index) снизился практически на 1%. Не смог оказать поддержку рублю и период налоговых выплат, пик которых приходится на 26 августа. В своем прогнозе, который был опубликован в начале августа, мы отмечали, что на фоне ухудшения настроений на глобальных площадках участники рынка склонны довольно эмоционально реагировать на негативные новости или новые порции плохих макроэкономических данных. Это повышает риски краткосрочных резких движений на рынках по сценарию декабря 2018 года. В таком сценарии рубль может достигать более слабых отметок, чем те, что указаны в прогнозе (66 в паре с долларом на конец года). Сегодня на фоне относительно спокойного внешнего фона рубль может попытаться отыграть часть потерянных накануне позиций. При этом в паре с евро у российской валюты больше шансов продемонстрировать неплохую динамику на фоне обсуждения вотума недоверия итальянскому правительству в Сенате Италии".
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20 августа 2019 года 19:30
Москва. 20 августа. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая потери предыдущих дней, благодаря целому ряду позитивных внутренних факторов. читать дальше
.20 августа 2019 года 19:23
Рынок акций РФ во вторник превысил 2670п по индексу МосБиржи, в то время как внешние площадки развернулись вниз
Москва. 20 августа. Рынок акций РФ во вторник превысил отметку 2670 пунктов по индексу МосБиржи (уровень почти недельной давности) на бумагах "Норникеля" (MOEX: GMKN), "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа", в то время как внешние площадки начали корректироваться вниз после локального роста на ожиданиях стимулов экономик от мировых центробанков. читать дальше
.20 августа 2019 года 19:00
Москва. 20 августа. Котировки российских еврооблигаций после небольшой отрицательной коррекции, зафиксированной накануне, во вторник возобновили рост вслед за развернувшимися вверх ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились за счет более активного роста стоимости US Treasuries по сравнению с отечественными бумагами. читать дальше
.20 августа 2019 года 18:58
При усилении внешних негативных тенденций наш рынок акций может возобновить устойчивую нисходящую динамику - БКС
"Во второй половине российских торгов мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены ускорили снижение. Но наши индексы лишь скорректировали дневной рост, сохранив основные достижения сессии и после некоторого улучшения внешнего фона возобновили восходящую динамику, переписав дневные максимумы.... читать дальше
.20 августа 2019 года 18:07
Во второй половине августа ожидается восстановительная динамика как по рублю, так и по ключевым индикаторам фондового рынка России - "НФК-Сбережения"
Во второй половине августа можно ожидать восстановительную динамику как по российской валюте, так и по ключевым индикаторам фондового рынка России, говорится в комментарии АО "НФК-Сбережения". "Наш прогноз недельной давности о грядущем ослаблении рубля на величину порядка 3% оказался... читать дальше
.20 августа 2019 года 17:33
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для "префов" Сургутнефтегаза до "покупать" в связи со снижением котировок
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, не изменилась и составляет $0,56 за штуку. Как отмечают эксперты "ВТБ... читать дальше
.20 августа 2019 года 17:05
После восстановления в июне экономический рост в Китае в июле вновь замедлился, сообщается в комментарии Julius Baer. Промышленное производство прибавило лишь 4,8% (после 6,3% в предыдущий период и при консенсус-прогнозе на уровне 6,0%) на фоне спада в горнодобывающей отрасли и обрабатывающем... читать дальше
.20 августа 2019 года 16:38
"Рубль пытался отыграть часть потерь предыдущего дня. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3975 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,38%, недельная осталась на уровне 7,41%, а месячная 7,46%. Валюты сырьевых поставщиков демонстрировали незначительную волатильность.... читать дальше
.20 августа 2019 года 16:03
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Tesla, Inc.: продажа от текущих уровней: $226,8; целевой уровень: $204; стоп-лосс: $228,3; ожидаемая доходность: +10,1%; временной горизонт удержания позиции - 30... читать дальше
.20 августа 2019 года 15:39
Москва. 20 августа. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая потери предыдущих дней, благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала на ожиданиях торговых переговоров между США и Китаем. читать дальше
.20 августа 2019 года 15:32
Краткосрочное падение доходности по 10-летним облигациям Казначейства США ниже уровня по 2-летним облигациям, которое произошло в течение торгового дня, активизировало обсуждение вероятности наступления рецессии в американской экономике, говорится в комментарии Julius Baer. Тогда как сигналы с... читать дальше
.20 августа 2019 года 15:09
Отдел инвестиционного консультирования ГК "ФИНАМ" рекомендует инвесторам рассмотреть возможность вложений в акции NVIDIA Corporation, одного из крупнейших в мире производителей графических процессоров; инвестиционная рекомендация по бумагам - "покупать". Компания представила финансовые... читать дальше
.20 августа 2019 года 14:20
Нынешний год должен показать всемирный разворот в монетарной политике: в последние недели всё больше центральных банков решают снижать ставки, отмечается в комментарии Saxo Bank. Пока известно, что глава ФРС Пауэлл должен выступить с речью в пятницу, основное внимание должно быть сосредоточено на... читать дальше
.20 августа 2019 года 13:49
В отличие от Европы, Китай намерен задействовать большое число инструментов для поддержки своей экономики в условиях давления со стороны США, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Ослабление курса юаня – один из таких механизмов, - указывает главный экономист банка Наталия Орлова. - Резервы... читать дальше
.20 августа 2019 года 13:25
Российская валюта сдала еще одну линию обороны, перешагнув в понедельник отметку в 67 за доллар, отмечается в комментарии FxPro. Евро показал еще больше прыти, закрыв день выше 74. Американский доллар на торгах во вторник несколько сдает позиции - видимо, инвесторы все-таки обратили внимание на... читать дальше
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