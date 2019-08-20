Рынок акций РФ утром превысил 2660п по индексу МосБиржи на бумагах "Газпрома"

Москва. 20 августа. Рынок акций РФ утром во вторник превысил 2660 пунктов по индексу МосБиржи на фоне подъема внешних площадок в ожидании стимулов экономик от мировых центробанков, локомотивом роста выступают бумаги "Газпрома".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2662,59 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1257,23 пункта (+0,8%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,4%.

Доллар просел до 66,71 рубля (-0,18 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,4% и +1,7% "префы"), "Газпрома" (+2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,69%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%).

Просели бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%).

НК "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) объявила во вторник о завершении программы обратного выкупа акций (buyback), объявленной 30 августа 2018 года. С начала действия программы LUKOIL Securities Limited (100%-ное дочернее общество компании) в совокупности приобрело на регулируемых торговых площадках 13 млн 506 тыс. 650 обыкновенных акций и 23 млн 696 тыс. 806 депозитарных расписок на сумму $3 млрд, которые будут погашены. "Приобретенные ценные бумаги составляют 4,96% уставного капитала компании", - уточняет "ЛУКОЙЛ".

В США в понедельник индексы выросли на заявлениях президента США Дональда Трампа и новостях о мерах по стимулированию роста экономики Китая со стороны ЦБ страны.

Трамп на минувших выходных дал понять, что не опасается рецессии в американской экономике. Позитивные прогнозы для экономики США также прозвучали в выступлениях экономического советника президента Ларри Кадлоу и советника по вопросам торговли Питера Наварро.

Также Трамп заявил о продолжении переговоров с Китаем о торговом соглашении, однако отметил, что сам он пока не готов к заключению сделки.

Тем временем министр торговли США Уилбур Росс в интервью телеканалу Fox Business Network сообщил, что американские компании получат продление лицензий на ведение дел с китайской Huawei Technologies сроком на 90 дней. Ранее Трамп поставил под вопрос продление лицензий ввиду того, что Huawei представляет угрозу нацбезопасности США.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в минувшую субботу объявил о важной реформе системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками. Этот шаг призван снизить ставки заимствования для бизнеса и, как ожидается, будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США.

Также о возможной поддержке экономики Германии заявил министр финансов страны Олаф Шольц.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%), но растут Европа (CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) на фоне ожиданий различных мер поддержки экономики от центробанков мира.

Народный банк Китая во вторник снизил ставку LPR (loan prime rate), на выходных ставшую новым бенчмарком для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками. Ставка годовых кредитов была снижена до 4,25% с 4,31%, пятилетних - с 4,9% до 4,85%.

К смягчению денежно-кредитной политики также призвал президент США Дональд Трамп. В сообщении в соцсети Twitter он назвал политику Федеральной резервной системы (ФРС) недальновидной и выразил надежду на снижение ставки на 1 процентный пункт в течение короткого времени.

Нефть утром во вторник стабилизируется после роста на фоне оптимизма в отношении мировой торговли и ожиданий стимулов со стороны центробанков мира; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 19 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $59,83 за баррель (+0,2% и +1,9% накануне), сентябрьская цена WTI - $56,28 за баррель (+0,3% и +2,4% в понедельник).

Ряд позитивных новостей, касающихся торговых отношений США и Китая, оказывают поддержку нефтяному рынку. Инвесторы надеются, что две крупнейшие экономики мира все же смогут заключить торговую сделку, что позитивно скажется на глобальном спросе на топливо.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в краткосрочной перспективе возможна консолидация рынка акций РФ вблизи 1250 пунктов по индексу РТС. Обстановка на рынках акций в целом немного улучшилась после выхода сообщений о переносе сроков ввода ограничений на операции китайской корпорации Huawei в США. Вместе с тем, основные факторы риска для инвесторов на развивающихся рынках остаются в силе и пока не позволяют говорить о восстановлении устойчивого восходящего тренда по региональным фондовым индексам.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, первая цель отскока индекса МосБиржи - район 2650-2660 пунктов - уже достигнута, но никто не мешает продолжить рост к отметке 2700 пунктов. Одним из поводов для покупок стал очередной призыв Трампа к ФРС понизить ставку на 100 базисных пунктов в "короткое время". Это повышает вероятность, что Федрезерв на ближайшем заседании все-таки снизит показатель, конечно, не на 100 пунктов, а всего на 25 пунктов. Но и это будет позитивом для рынков акций.

Об улучшении мировых инвестиционных настроений свидетельствует и золото, которое пока отказалось от движения вверх в сторону $1570 за тройскую унцию и наоборот ушло под отметку $1500. Учитывая бурный рост драгметалла за последнее время и его сильную перекупленность, коррекция на $50-70 не вызовет удивления.

Америка выросла три сессии подряд и во вторник вполне может взять паузу для фиксации прибыли. Второй момент - это слабая корреляция российского рынка акций с внешними раздражителями в последние дни. Если распродажи рубля продолжатся, вполне вероятно усугубление ситуации, поскольку нерезиденты начнут фиксировать прибыль по ОФЗ, опасаясь, что девальвация рубля съест всю валютную доходность обязательств Минфина РФ.

Нефти Brent следует закрепиться выше отметки $60 за баррель, тогда при позитивной статистике по запасам в США котировки сырья вполне могут уйти в район $64 за баррель, считает Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, глобальные рынки получили импульс к росту на новостях о разрабатываемых Германией мерах стимулирования экономики в случае наступления глубокой рецессии. В частности, правительство готово увеличить расходы бюджета на 50 млрд евро, чтобы поддержать потребительские расходы и избежать масштабной безработицы. В СМИ также появилась информация о рассматриваемой в правительстве США идее сокращения налога на заработную плату, правда, официального подтверждения не последовало. Некоторую поддержку спросу на рисковые активы оказывают и спекуляции вокруг реформы процентных ставок в Китае.

Что касается торгового противостояния США-Китай, то вопреки высказываниям Трампа Huawei вполне ожидаемо получила разрешение на продление на 90 дней покупок компонентов у американских компаний. Данный период позволит потребителям и бизнесу переориентироваться на продукцию других поставщиков. Долгосрочно это не меняет отношение США к Huawei, как к компании, представляющей угрозу национальной безопасности.

В целом рост российских индексов акций подогревается ожиданиями монетарных и фискальных стимулов, затишьем в конфликте США и Китая и стабильными ценами на нефть. Во вторник сильная отчетность "Норникеля" (MOEX: GMKN) по итогам полугодия позволит индексу МосБиржи закрепиться выше 2650 пунктов, также можно рассчитывать на неплохие данные отчета "Мобильных телесистем", считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, во вторник выходит мало статданных, поэтому заявления политиков и представителей центральных банков продолжат оказывать наиболее сильное влияние на рынки. Китай корректирует механизмы кредитования бизнеса, в Германии говорят о стимулах, а в США убеждены в отсутствии рецессии с параллельной уверенностью в более мягкой будущей политике ФРС. Все это толкает рынки вверх, хотя в большей степени называется туманом, который скрывает реальность. Реальность же заключается в продолжающейся торговой войне США и Китая, которая никуда не делась и все еще оказывает свое разрушительное действие на глобальную деловую активность.

Отечественный рынок акций продолжит рост благодаря внешнему оптимизму. Рубль также может вернуть себе часть потерь, так как его ослабление в последние дни оправдано лишь спекулятивными играми, а не реальными проблемами. Из корпоративных событий можно отметить возможное объявление дивидендов "Роснефти" за первое полугодие, как и в ГМК "Норникель". Также интерес представляют отчеты по МСФО от ГМК "Норникель", "Мобильных телесистем", "Магнита".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+7,6%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+5,8%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+5,8%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+5,6%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,1%).

По оценкам аналитиков ИК "Атон", расписки Qiwi продолжают рост после публикации финансовых результатов, объявления о выплате дивидендов и новости о том, что компания может рассмотреть вариант продажи Рокетбанка.

Подешевели бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,6%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-2,3%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,532 млрд рублей (из них 2,717 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").