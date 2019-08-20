Локальные факторы в ближайшие недели и месяцы будут способствовать возвращению курса рубля в диапазон 64-66/USD - РФПИ

С начала августа рубль потерял к USD около 4%, протестировав в понедельник отметку 67/USD, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

Относительно неизменные показатели по чистой спекулятивной позиции в рубле по данным CFTC (на 13 августа, чистый "лонг" в объеме +47% от общего числа контрактов vs 42.5% в среднем за июль) и даже небольшое снижение доходностей средних и длинных ОФЗ позволяют эксперту предположить, что основные причины столь значительной коррекции кроются не столько в кардинальном ухудшении отношения портфельных инвесторов к рублю и локальным бондам, сколько в общей динамике ЕМ валют и возможном ухудшении баланса локальных потоков из-за внешних рисков.

Также, по мнению Дмитрия Полевого, стоит помнить о финальных выплатах дивидендов, включая крупнейшие компании (Лукойл, Газпром), конвертация которых могла состояться во второй декаде августа. Более того, на фоне внешних рисков в валюту могла быть конвертирована инвесторами и часть дивидендов, полученных ранее в июне-июле.

"Напротив, июльские данные по платежному балансу оказались неплохими (профицит текущего счета US$5,6 млрд vs оттока частного капитала в US$0,7 млрд), подтверждая наши исходные ожидания, что текущий счет в 3К19, вопреки распространенным прогнозам, сохранит приличный профицит в размере US$15-20 млрд, - отмечает специалист РФПИ. - Более того, сохранение курса около 66.50-67/USD до конца года может увеличить профицит текущего счета на US$8-9 млрд, что довольно много даже с учетом сохраняющихся внешних рисков".

Вкупе с предстоящим налоговым периодом это, на взгляд эксперта РФПИ, позволяет ожидать, что локальные факторы в ближайшие недели и месяцы будут способствовать возвращению курса рубля в диапазон 64-66/USD, хотя внешняя неопределенность остается высокой.