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20 августа 2019 года 11:03
"Короткие" позиции по нефти по-прежнему актуальны - AMarkets
Поддержку ценам на нефть оказывают надежды на улучшение торговых отношений между США и Китаем, отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. В минувшие выходные представители США заявили, что продлят действие лицензии, позволяющей китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. работать с американскими клиентами. В президентской администрации также сообщили, что готовятся к новому раунду торговых переговоров с КНР, который может пройти в Вашингтоне уже через несколько недель. По мнению эксперта, дополнительным фактором роста цен на нефть выступили сообщения о том, что повстанцы в Йемене совершили атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, однако, Королевство уже официально объявило, что на объемы нефтедобычи данный инцидент никак не повлиял. "Стоит отметить, что несмотря на указанный фон, позиции продавцов остаются довольно прочными, - подчеркивает Артем Деев. - На рынке по-прежнему присутствует угроза замедления темпов мирового экономического роста из-за очевидных экономических проблем Китая и Еврозоны. Ранее Бундесбанк подтвердил, что ведущий локомотив валютного блока - Германия также вступила в техническую рецессию. Сегодня в 23:30 МСК вниманию трейдеров будет представлен доклад от Американского института нефти по изменению запасов нефтепродуктов в США. В случае роста запасов у продавцов появится локальный повод для развития нисходящей динамики. По этой причине "короткие" позиции по нефти по-прежнему актуальны".
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20 августа 2019 года 19:30
Москва. 20 августа. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая потери предыдущих дней, благодаря целому ряду позитивных внутренних факторов. читать дальше
.20 августа 2019 года 19:23
Рынок акций РФ во вторник превысил 2670п по индексу МосБиржи, в то время как внешние площадки развернулись вниз
Москва. 20 августа. Рынок акций РФ во вторник превысил отметку 2670 пунктов по индексу МосБиржи (уровень почти недельной давности) на бумагах "Норникеля" (MOEX: GMKN), "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа", в то время как внешние площадки начали корректироваться вниз после локального роста на ожиданиях стимулов экономик от мировых центробанков. читать дальше
.20 августа 2019 года 19:00
Москва. 20 августа. Котировки российских еврооблигаций после небольшой отрицательной коррекции, зафиксированной накануне, во вторник возобновили рост вслед за развернувшимися вверх ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились за счет более активного роста стоимости US Treasuries по сравнению с отечественными бумагами. читать дальше
.20 августа 2019 года 18:58
При усилении внешних негативных тенденций наш рынок акций может возобновить устойчивую нисходящую динамику - БКС
"Во второй половине российских торгов мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены ускорили снижение. Но наши индексы лишь скорректировали дневной рост, сохранив основные достижения сессии и после некоторого улучшения внешнего фона возобновили восходящую динамику, переписав дневные максимумы.... читать дальше
.20 августа 2019 года 18:07
Во второй половине августа ожидается восстановительная динамика как по рублю, так и по ключевым индикаторам фондового рынка России - "НФК-Сбережения"
Во второй половине августа можно ожидать восстановительную динамику как по российской валюте, так и по ключевым индикаторам фондового рынка России, говорится в комментарии АО "НФК-Сбережения". "Наш прогноз недельной давности о грядущем ослаблении рубля на величину порядка 3% оказался... читать дальше
.20 августа 2019 года 17:33
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для "префов" Сургутнефтегаза до "покупать" в связи со снижением котировок
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, не изменилась и составляет $0,56 за штуку. Как отмечают эксперты "ВТБ... читать дальше
.20 августа 2019 года 17:05
После восстановления в июне экономический рост в Китае в июле вновь замедлился, сообщается в комментарии Julius Baer. Промышленное производство прибавило лишь 4,8% (после 6,3% в предыдущий период и при консенсус-прогнозе на уровне 6,0%) на фоне спада в горнодобывающей отрасли и обрабатывающем... читать дальше
.20 августа 2019 года 16:38
"Рубль пытался отыграть часть потерь предыдущего дня. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3975 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,38%, недельная осталась на уровне 7,41%, а месячная 7,46%. Валюты сырьевых поставщиков демонстрировали незначительную волатильность.... читать дальше
.20 августа 2019 года 16:03
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Tesla, Inc.: продажа от текущих уровней: $226,8; целевой уровень: $204; стоп-лосс: $228,3; ожидаемая доходность: +10,1%; временной горизонт удержания позиции - 30... читать дальше
.20 августа 2019 года 15:39
Москва. 20 августа. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая потери предыдущих дней, благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала на ожиданиях торговых переговоров между США и Китаем. читать дальше
.20 августа 2019 года 15:32
Краткосрочное падение доходности по 10-летним облигациям Казначейства США ниже уровня по 2-летним облигациям, которое произошло в течение торгового дня, активизировало обсуждение вероятности наступления рецессии в американской экономике, говорится в комментарии Julius Baer. Тогда как сигналы с... читать дальше
.20 августа 2019 года 15:09
Отдел инвестиционного консультирования ГК "ФИНАМ" рекомендует инвесторам рассмотреть возможность вложений в акции NVIDIA Corporation, одного из крупнейших в мире производителей графических процессоров; инвестиционная рекомендация по бумагам - "покупать". Компания представила финансовые... читать дальше
.20 августа 2019 года 14:20
Нынешний год должен показать всемирный разворот в монетарной политике: в последние недели всё больше центральных банков решают снижать ставки, отмечается в комментарии Saxo Bank. Пока известно, что глава ФРС Пауэлл должен выступить с речью в пятницу, основное внимание должно быть сосредоточено на... читать дальше
.20 августа 2019 года 13:49
В отличие от Европы, Китай намерен задействовать большое число инструментов для поддержки своей экономики в условиях давления со стороны США, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Ослабление курса юаня – один из таких механизмов, - указывает главный экономист банка Наталия Орлова. - Резервы... читать дальше
.20 августа 2019 года 13:25
Российская валюта сдала еще одну линию обороны, перешагнув в понедельник отметку в 67 за доллар, отмечается в комментарии FxPro. Евро показал еще больше прыти, закрыв день выше 74. Американский доллар на торгах во вторник несколько сдает позиции - видимо, инвесторы все-таки обратили внимание на... читать дальше
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