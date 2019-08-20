"Короткие" позиции по нефти по-прежнему актуальны - AMarkets

Поддержку ценам на нефть оказывают надежды на улучшение торговых отношений между США и Китаем, отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. В минувшие выходные представители США заявили, что продлят действие лицензии, позволяющей китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. работать с американскими клиентами. В президентской администрации также сообщили, что готовятся к новому раунду торговых переговоров с КНР, который может пройти в Вашингтоне уже через несколько недель.

По мнению эксперта, дополнительным фактором роста цен на нефть выступили сообщения о том, что повстанцы в Йемене совершили атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, однако, Королевство уже официально объявило, что на объемы нефтедобычи данный инцидент никак не повлиял.

"Стоит отметить, что несмотря на указанный фон, позиции продавцов остаются довольно прочными, - подчеркивает Артем Деев. - На рынке по-прежнему присутствует угроза замедления темпов мирового экономического роста из-за очевидных экономических проблем Китая и Еврозоны. Ранее Бундесбанк подтвердил, что ведущий локомотив валютного блока - Германия также вступила в техническую рецессию. Сегодня в 23:30 МСК вниманию трейдеров будет представлен доклад от Американского института нефти по изменению запасов нефтепродуктов в США. В случае роста запасов у продавцов появится локальный повод для развития нисходящей динамики. По этой причине "короткие" позиции по нефти по-прежнему актуальны".