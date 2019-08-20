Более вероятен с технической точки зрения отскок, как минимум, в район 66,5 руб./долл. - БКС

Валютная пара USD/RUB зафиксировалась возле сопротивления на круглой отметке 67 руб. После четырех дней уверенного роста такой сильный рубеж вряд ли будет пройдет с первого подхода, так что с технической точки зрения более вероятен отскок как минимум в район 66,5 руб., говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова.

По валютной паре EUR/RUB техническая картина, на взгляд эксперта, более "бычья", так как инструмент преодолел значимое сопротивление на отметке 74 руб. и закрепился выше этой отметки. Формально такой рисунок открывает паре движение к следующим целям на уровнях 74,7 руб. и 75 руб.

"На краткосрочном периоде, помимо стабилизации цен на нефть, поддержку рублю может оказать грядущий налоговый период, когда экспортеры могут продавать значительные объемы валюты, - полагает Игорь Галактионов. - Также позитивным фактором для рубля остается привлекательность российских долговых обязательств, которые сулят повышенную доходность в свете замедления инфляции и продолжения цикла снижения ключевой ставки. Индекс государственных облигаций RGBI, отражающий динамику средне- и долгосрочных ОФЗ, в августе остается стабильным и сохраняет уровни в районе 143 руб. Кратковременные просадки быстро выкупаются, что говорит о сохранении высокого спроса на облигации, входящие в базу расчета индекса".

Российский рубль в первый день новой недели начал торги со слабой динамики в парах к доллару и евро, однако в дальнейшем консолидировался и провел остаток сессии в узком диапазоне, напоминает аналитик "БКС Брокер". На фоне остальных валют развивающихся рынков российская валюта выглядела довольно устойчиво, чему не в последнюю очередь способствовал оптимизм в нефтяных котировках. Фьючерсы на нефть сорта Brent в понедельник укрепились почти на 1,5% и способствовали более консервативному поведению валютных спекулянтов в свете разнонаправленных факторов.