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Главная / Мнения аналитиков / ФРС может оказаться не столь склонной к смягчению, как того ожидают рынки - FxPro
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20 августа 2019 года 10:31
ФРС может оказаться не столь склонной к смягчению, как того ожидают рынки - FxPro
Финансовые рынки продолжают аккуратное восстановление, вновь поверив в прогресс торговых переговоров США и Китая, а также возлагая большие надежды на популярную сейчас тему стимулов. Инвесторы полагают, что действия крупнейших правительств должны подстегнуть экономический рост, говорится в комментарии FxPro. Как следствие, S&P500 прибавил в понедельник 1.2%, а Dow Jones вырос на 1%. Сегодня утром волна оптимизма продолжается: фьючерсы на индексы прибавляют 0.3%. "Эта ситуация похожа на столь необходимую рынкам разрядку после предыдущего излишне сильного негатива, и не имеет ничего общего с фактическим улучшением показателей, - отмечают эксперты FxPro. - Мы вполне можем наблюдать сейчас очередной фальстарт, которому потом придется корректироваться на фоне завышенных ожиданий. К слову, причин для неоправданных надежд уже предостаточно". Аналитики обратили внимание на несколько тревожных сигналов: "Стабильность финансовых рынков в предшествующие две недели в значительной степени базировалось на стремлении Народного Банка Китая удерживать юань от чрезмерного ослабления. Однако офшорный курс USDCNH за последие дни поднялся с 7.01 до 7.07. В понедельник так и вовсе он прибавил 0.4%, что оказалось вдвое сильней роста Индекса доллара. Пока рынки игнорируют это движение, но по мере приближения USDCNH к 7.10 этот фактор определенно окажется в центре событий". В целом, валюты развивающихся стран провели понедельник под давлением, так что на форекс до сих пор сохраняется тяга в безопасность, констатируют специалисты FxPro. Также в комментарии FxPro высказывается предположение, что ФРС может оказаться не столь склонной к смягчению, как того ожидают рынки. Розенгрен в своем выступлении отметил неплохие экономические условия и предупредил, что снижение ставок может стимулировать излишнюю закредитованность. "Это вряд ли является проблемой потребителей, так как их долговая нагрузка в последние годы продолжает падать, - полагают эксперты. - Тем не менее, такую позицию одного из представителей Федрезерва стоит воспринимать как сигнал корректировки излишних ожиданий снижения ставок". По мнению аналитиков FxPro, за сентябрьским смягчением политики ФРС может не последовать дальнейших действий, если экономика избежит резкого замедления.
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.20 августа 2019 года 16:38
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.20 августа 2019 года 16:03
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.20 августа 2019 года 15:39
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.20 августа 2019 года 15:32
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.20 августа 2019 года 14:20
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.20 августа 2019 года 13:25
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