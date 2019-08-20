Сильная отчетность Норникеля по итогам полугодия позволит индексу МосБиржи закрепиться выше уровня в 2650 пунктов - Промсвязьбанк

Главным событием недели становится публикация протоколов с последнего заседания ФРС в среду, здесь стоит обратить внимание на ожидания членов FOMC по динамике процентных ставок, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. Вчерашнее высказывание главы ФРБ Бостона Э. Розенгрена об отсутствии необходимости снижения ставок при стабильной экономике идет вразрез с рынком, который рассчитывает на ключевую ставку на 25 б.п. ниже текущего уровня.

"В целом, если говорить о состоянии настроений на глобальных рынках, то весьма вероятно, что сегодня рост ключевых индексов продолжится, - прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. - Ожидания монетарных и фискальных стимулов, затишье в конфликте США и Китае и стабильные цены на нефть окажут поддержку. Что же касается российского рынка, то вчера под влиянием позитивного внешнего фона и корпоративным новостям (Лукойл) индексу МосБиржи удалось приблизиться к отметке в 2650 пунктов. На наш взгляд, сегодня сильная отчетность Норникеля по итогам полугодия позволит индексу МосБиржи закрепиться выше уровня в 2650 пунктов".