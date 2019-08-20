Отечественный рынок акций продолжит рост благодаря внешнему оптимизму - "Открытие Брокер"

"Предстоящий день будет беден на статистику. Соответственно, заявления политиков и представителей центральных банков продолжат оказывать наиболее сильное влияние. Китай корректирует механизмы кредитования бизнеса, в Германии говорят о стимулах, а в США убеждены в отсутствии рецессии с параллельной уверенностью более мягкой будущей политикой ФРС. Всё это толкает рынки вверх, хотя в большей степени называется туманом, который скрывает реальность. Реальность же заключается в продолжающейся торговой войне США и Китая, которая никуда не делась и всё ещё оказывает своё разрушительное действие на глобальную деловую активность. Отечественный рынок продолжит рост благодаря внешнему оптимизму. Рубль также может вернуть себе часть потерь, так как его ослабление в последние дни оправдано лишь спекулятивными играми, а не реальными проблемами. Из корпоративных событий можно отметить возможное объявление дивидендов "Роснефти" за I полугодие, как и в ГМК "Норникель". Отчётность по МСФО также ожидается от ГМК "Норникель", "МТС", "Магнит"", - говорится в комментарии ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.