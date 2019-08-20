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Главная / Мнения аналитиков / Возможно, падение рубля связано с выводом нерезидентами прибыли по полученным дивидендам - Алор Брокер
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20 августа 2019 года 09:27
Возможно, падение рубля связано с выводом нерезидентами прибыли по полученным дивидендам - Алор Брокер
"Рубль в понедельник в паре с долларом начал тестировать отметку 67 и завершил торги около нее. Никаких поводов для столь сильного обесценивания российской валюты мы не видим. Возможно, падение рубля связано с выводом нерезидентами прибыли по полученным дивидендам. В таком случае рубль должен вот-вот откатить назад, поддерживаемый к тому же налоговым периодом. В случае, если же распродажи рубля продолжатся, вполне вероятно усугубление ситуации, поскольку нерезиденты начнут фиксировать прибыль по ОФЗ, опасаясь, что девальвация рубля съест всю валютную доходность обязательств Минфина РФ. Нефти было бы неплохо сегодня уверенно закрепиться выше отметки 60 долларов за баррель. Тогда в случае выхода позитивной статистики по запасам в США котировки сырья вполне могут уйти в район 64 доллара за баррель. Никаких причин для столь дешевой нефти, кроме давления на рынок со стороны Дональда Трампа и его ручных "медведей", мы не видим", - сообщается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова.
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20 августа 2019 года 09:55
Рынки акций США завершили торги в плюсе на заявлениях Трампа, стимулах ЦБ Китая. Азиатские индексы преимущественно растут на ожидании экономических стимулов. Нефть стабильна после роста накануне, Brent торгуется у $59,8 за баррель. читать дальше
.20 августа 2019 года 09:50
Во вторник аналитики рассчитывают на продолжение роста акций в начале торгов с последующим переходом в "боковик". читать дальше
.20 августа 2019 года 09:44
Сильная отчетность Норникеля по итогам полугодия позволит индексу МосБиржи закрепиться выше уровня в 2650 пунктов - Промсвязьбанк
Главным событием недели становится публикация протоколов с последнего заседания ФРС в среду, здесь стоит обратить внимание на ожидания членов FOMC по динамике процентных ставок, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. Вчерашнее высказывание главы ФРБ Бостона Э. Розенгрена об отсутствии... читать дальше
.20 августа 2019 года 09:35
"Предстоящий день будет беден на статистику. Соответственно, заявления политиков и представителей центральных банков продолжат оказывать наиболее сильное влияние. Китай корректирует механизмы кредитования бизнеса, в Германии говорят о стимулах, а в США убеждены в отсутствии рецессии с... читать дальше
.20 августа 2019 года 09:16
Ожидаем открытия индекса МосБиржи во вторник с умеренным повышением около 0.2-0.4%, вблизи отметки 2655 п. - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.2-0.4%, вблизи отметки 2655 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2640, 2630 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2660, 2670 п. После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние... читать дальше
.20 августа 2019 года 09:00
Вес акций ЛУКОЙЛа в индексах MSCI будет снижен на 5% с учетом уменьшения уставного капитала - аналитики
Индексный провайдер MSCI, скорее всего, снизит вес ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в своих индексах на 5% с учетом итогов оферты акционерам о выкупе у них акций в рамках уменьшения уставного капитала, считают аналитики. По их оценкам, индексный провайдер сократит для "ЛУКОЙЛа" коэффициент NoS... читать дальше
.19 августа 2019 года 19:44
Москва. 19 августа. Доллар и евро замедлили темпы роста и отошли от максимальных с начала сессии отметок на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль отскочил от минимальных уровней первой половины дня к бивалютной корзине на фоне ускорения роста цен на нефть. читать дальше
.19 августа 2019 года 19:24
Рынок акций РФ поднялся к 2650п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, локомотивом выступил ЛУКОЙЛ
Москва. 19 августа. Рынок акций РФ в понедельник поднялся к 2650 пунктам по индексу МосБиржи на фоне роста внешних площадок на новостях из КНР о реформировании системы процентных ставок и ожиданиях продолжения торговых переговоров США и Китая; локомотивом роста выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" после известий о скором завершении выкупа компанией собственных акций. читать дальше
.19 августа 2019 года 19:00
В понедельник большинство валют на развивающихся рынках торговалось в красной зоне, говорится в комментарии эксперта ИК "Велес капитал" Юрия Кравченко. Рубль не являлся исключением и к окончанию рабочего дня терял порядка 0,4% в паре с долларом и 0,5% в паре с евро. При этом в течение торгов... читать дальше
.19 августа 2019 года 18:45
Москва. 19 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник снижаются вслед за развернувшимися вниз ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились за счет более значительного уменьшения стоимости (и, соответственно, более заметного роста процентных ставок) отечественных бумаг. читать дальше
.19 августа 2019 года 18:12
"Цена нефти Brent закрепилась на уровне 59 долларов за баррель. Ослабление напряженности по поводу рецессии в США также оказывает некоторую поддержку черному золоту. Кроме того, на стороне "нефтебыков" играют ожидания, что крупные центральные банки начнут предоставлять дополнительные стимулы для... читать дальше
.19 августа 2019 года 17:04
"Сегодня, помимо важных новостей из Германии о фискальном стимулировании экономики, сообщении о пролонгации в США лицензии для Huawei, особый интерес представляет динамика российского рубля. Самое любопытное, что в понедельник общая ситуация для рубля складывалась благоприятно. На мировых рынках... читать дальше
.19 августа 2019 года 16:40
Ценообразование нового выпуска флоутера ОФЗ 24020 будет более простым и понятным для инвесторов - УК "Альфа-Капитал"
"Уже начиная с этой среды Минфину будет доступен новый выпуск флоутера ОФЗ 24020 (погашение в 2022 году). Новый выпуск будет отличаться от существующих тем, что купонный доход по нему рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий, а не истекший купонный период с небольшим... читать дальше
.19 августа 2019 года 15:52
"Российская валюта на прошлой неделе демонстрировала ослабление из-за ухудшения внешнего фона, которое приводило к продажам валют развивающихся стран и укреплению доллара. Индекс валют развивающихся рынков EMCI потерял 0,6%, индекс доллара DXY укрепился на 0,7%. Пара доллар/рубль завершила неделю... читать дальше
.19 августа 2019 года 15:45
Рубль днем развернулся вниз и снижается к доллару и евро на фоне негативной динамики валют emerging markets
Москва. 19 августа. Доллар и евро после утреннего снижения перешли к росту на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль развернулся вниз и заметно дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets из-за опасений относительно продолжающегося падения рынков Аргентины по итогам праймериз президентских выборов неделей ранее. читать дальше
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