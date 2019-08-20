Возможно, падение рубля связано с выводом нерезидентами прибыли по полученным дивидендам - Алор Брокер

"Рубль в понедельник в паре с долларом начал тестировать отметку 67 и завершил торги около нее. Никаких поводов для столь сильного обесценивания российской валюты мы не видим. Возможно, падение рубля связано с выводом нерезидентами прибыли по полученным дивидендам. В таком случае рубль должен вот-вот откатить назад, поддерживаемый к тому же налоговым периодом.

В случае, если же распродажи рубля продолжатся, вполне вероятно усугубление ситуации, поскольку нерезиденты начнут фиксировать прибыль по ОФЗ, опасаясь, что девальвация рубля съест всю валютную доходность обязательств Минфина РФ. Нефти было бы неплохо сегодня уверенно закрепиться выше отметки 60 долларов за баррель. Тогда в случае выхода позитивной статистики по запасам в США котировки сырья вполне могут уйти в район 64 доллара за баррель. Никаких причин для столь дешевой нефти, кроме давления на рынок со стороны Дональда Трампа и его ручных "медведей", мы не видим", - сообщается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова.