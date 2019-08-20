Мировые фондовые рынки в плюсе, нефть стабильна

Рынки акций США завершили торги в плюсе на заявлениях Трампа, стимулах ЦБ Китая. Азиатские индексы преимущественно растут на ожидании экономических стимулов. Нефть стабильна после роста накануне, Brent торгуется у $59,8 за баррель.

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник на заявлениях президента США Дональда Трампа и новостях о мерах по стимулированию роста экономики Китая со стороны ЦБ страны.

При этом индекс Standard & Poor's 500 завершил вторую сессию подряд повышением более чем на 1%.

Трамп на минувших выходных дал понять, что не опасается рецессии в американской экономике. "Я не думаю, что мы движемся к рецессии. Наши дела идут очень хорошо", - отметил он Трамп.

Позитивные прогнозы для экономики США также прозвучали в выступлениях экономического советника президента Ларри Кадлоу и советника по вопросам торговли Питера Наварро.

Также Трамп заявил о продолжении переговоров с Китаем о торговом соглашении, однако что сам он пока не готов к заключению сделки.

Тем временем министр торговли США Уилбур Росс в интервью телеканалу Fox Business Network сообщил, что американские компании получат продление лицензий на ведение дел с китайской Huawei Technologies Ltd. сроком на 90 дней.

Ранее Трамп поставил под вопрос продление лицензий ввиду того, что Huawei представляет угрозу нацбезопасности США.

Между тем Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в минувшую субботу объявил о важной реформе системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками. Этот шаг призван снизить ставки заимствования для бизнеса и, как ожидается, будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США.

Также о возможной поддержке экономики заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц.

Стоимость акций нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron увеличилась на 1,7% и 1,3% соответственно на фоне подъема цен на нефть, вызванного сообщениями об атаке беспилотников на объекты нефтедобывающей инфраструктуры в Саудовской Аравии.

Цена бумаг Apple Inc. выросла на 1,9% после того, как в прошлую пятницу глава компании Тим Кук предупредил Трампа о том, что введение пошлин на импортируемые китайские товары негативно скажется на Apple и предоставит конкурентам преимущество. Трамп назвал доводы Кука вескими и пообещал подумать над этим вопросом.

Акции производителя косметики Estee Lauder подскочили в цене на 12,5% на фоне сильной квартальной отчетности. Скорректированная прибыль компании в прошлом финквартале оказалась лучше прогнозов рынка (64 цента на акцию против 53 центов), как и выручка ($3,59 млрд против $3,53 млрд).

Котировки бумаг китайской соцсети Weibo на торгах в Нью-Йорке взлетели на 14% благодаря тому, что ее прибыль и выручка в минувшем квартале превзошли ожидания экспертов.

Капитализация производителя акустических систем Sonos увеличилась на 13% после того, как аналитики Raymond James порекомендовали инвесторам приобретать акции компании, демонстрирующей хорошие темпы роста выручки на фоне улучшения рентабельности по EBITDA.

Индекс Dow Jones Industrial Average 19 августа подскочил на 249,78 пункта (0,96%) и составил 26135,79 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 34,97 пункта (1,21%) - до 2923,65 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 106,82 пункта (1,35%) и составил 8002,81 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в целом демонстрируют рост во вторник на ожиданиях различных мер поддержки экономики от центробанков мира.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,6%, более широкий Topix - 0,8%.

Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite колеблются в пределах 0,1%.

Южнокорейский Kospi поднимается на 1,1%, новозеландский NZX 50 - на 1%. Тем временем индонезийский Jakarta Composite снижается на 0,1%, индийский BSE Sensex - на 0,3%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 подскочил на 1,2% после публикации протокола заседания Резервного банка Австралии, в котором говорится, что регулятор будет оценивать состояние мировой и внутренней экономики перед тем, как принять решение о ставках.

Как сообщалось, во вторник Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) снизил ставку LPR (loan prime rate), на выходных ставшую новым бенчмарком для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками. Ставка годовых кредитов была снижена до 4,25% с 4,31%, пятилетних - с 4,9% до 4,85%.

Этот шаг призван снизить ставки заимствования для бизнеса, и, как ожидается, будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США.

К смягчению денежно-кредитной политики также призвал президент США Дональд Трамп. В сообщении в соцсети Twitter он назвал политику Федеральной резервной системы (ФРС) недальновидной и выразил надежду на снижение ставки на 1 процентный пункт в течение короткого времени.

Дополнительную поддержку рынку оказывает решение министерства торговли США предоставить американским компаниям еще 90 дней для ведения бизнеса с китайской Huawei Technologies. Ранее эта компания была внесена в "черный список" фирм, угрожающих нацбезопасности Штатов, и ведение дел с ней было возможно только при получении специального разрешения.

Акции японского производителя электроники Screen Holdings дорожают на 5,4%, сети универмагов FamilyMart - падают на 4,2%.

Цена бумаг производителя компонентов для устройств Apple AAC Technologies поднимается на 5%, Sunny Optical - на 5,1%.

Тем временем котировки акций гонконгского девелопера Wharf Real Estate опускаются на 1,7% вслед за бумагами других компаний сектора.

Капитализация южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor снижается на 1,2%, Kia - на 0,8%.

Стоимость акций австралийской горнодобывающей компании BHP снижается на 0,1%, а рыночная стоимость энергетической Beach Energy подскочила на 8% на фоне сильной квартальной отчетности.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром во вторник после значительного роста накануне, вызванного оптимизмом в отношении мировой торговли и ожиданиями стимулов со стороны центробанков мира.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 мск подорожали на $0,05 (0,08%) - до $59,79 за баррель. На торгах в понедельник цена подскочила на $1,1 (1,88%) и составляла на закрытие $59,74 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь, торги которым завершаются во вторник, на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,02 (0,03%) - до $56,23 за баррель. Более активно торгуемый октябрьский контракт подорожал на $0,04 (0,07%), до $56,18 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $1,34 (2,44%), до $56,21 за баррель.

Ряд позитивных новостей, касающихся торговых отношений США и Китая, оказывают поддержку нефтяному рынку. Инвесторы надеются, что две крупнейшие экономики мира все же смогут заключить торговую сделку, что позитивно скажется на глобальном спросе на топливо.

Как сообщалось, накануне министерство торговли США продлило лицензии для американских компаний на ведение дел с китайской Huawei Technologies Ltd. сроком на 90 дней. Срок действия лицензий истекал в понедельник. Ранее Huawei была признана угрозой нацбезопасности США - обвинения, которые компания отрицает, добавляли негатива в отношения между Штатами и КНР.

Ранее Вашингтон принял решение отложить введение пошлин на ряд товаров китайского импорта с 1 сентября на 15 декабря, а президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры с Китаем по заключению торгового соглашения продолжаются. Следующий раунд американо-китайских переговоров намечен на сентябрь.

"Исход следующей встречи станет настоящим лакмусовым тестом для рынка нефти, - говорит управляющий партнер VM Markets Стивен Иннзю - Трейдеры не хотят опережать события, поэтому определенное фиксирование прибыли будет в порядке вещей".

Дополнительную поддержку рынку оказали меры ЦБ Китая по стимулированию кредитования в стране, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшегося торгового конфликта с США. Также о возможной поддержке экономики заявил министр финансов ФРГ Олаф Шольц.