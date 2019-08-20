Ожидаем открытия индекса МосБиржи во вторник с умеренным повышением около 0.2-0.4%, вблизи отметки 2655 п. - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.2-0.4%, вблизи отметки 2655 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2640, 2630 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2660, 2670 п. После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Сдержанного утреннего улучшения состояния внешнего фона пока недостаточно для начала активных покупок в российских акциях. Стимулом для этого может стать возможное превышение фьючерсами на нефть сорта Brent близкого значимого ценового уровня $60 за баррель. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов", - прогнозирует в своем комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.