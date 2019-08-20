Вес акций ЛУКОЙЛа в индексах MSCI будет снижен на 5% с учетом уменьшения уставного капитала - аналитики

Индексный провайдер MSCI, скорее всего, снизит вес ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) в своих индексах на 5% с учетом итогов оферты акционерам о выкупе у них акций в рамках уменьшения уставного капитала, считают аналитики.

По их оценкам, индексный провайдер сократит для "ЛУКОЙЛа" коэффициент NoS (количество акций - Number of Shares) до 715 млн обыкновенных акций, но коэффициент FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) оставит на уровне 0,55.

Как сообщается в обзоре аналитика компании "БКС Глобал Маркетс" Юлии Голдиной, с учетом погашения приобретенных акций вес компании в индексах MSCI (MSCI Emerging Markets Index и MSCI Russia Standard Index - как уточнила "Интерфаксу" Голдина) будет понижен на 4,7%, что приведет к оттоку около $61 млн из ее бумаг со стороны пассивных инвесторов.

По оценкам главного стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, представленных в обзоре от 29 июля, пассивный отток из акций "ЛУКОЙЛа" в результате снижения их веса в индексах MSCI на 5% составит $150 млн.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.