Рубль отыграл часть дневных потерь к доллару и евро на фоне ускорения роста цен на нефть

Москва. 19 августа. Доллар и евро замедлили темпы роста и отошли от максимальных с начала сессии отметок на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль отскочил от минимальных уровней первой половины дня к бивалютной корзине на фоне ускорения роста цен на нефть.

Курс доллара США составил 66,89 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 36,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (ранее в ходе торгов доллар поднимался выше 67 руб./$1 впервые с 14 февраля). При этом евро стоил 74,22 руб./EUR1, подорожав на 46,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 41 копейку - до 70,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах. При этом нацвалюта не особо реагирует на позитивную динамику мировых рынков и растущую нефть. Давление на рубль оказывает фиксация прибыли на рынке ОФЗ, а также снижение ряда валют на рынках стран с развивающимися экономиками.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов, в понедельник на внутреннем валютном рынке наблюдалась пятничная динамика со снижением рубля. "Рубль слабеет даже при том, что на мировых рынках в принципе доминируют позитивные настроения. Также котировки нацвалюты не поддерживает рост цен на нефть. На наш взгляд, такая ситуация связана с тем, что рубль является одной из немногих валют стран с развивающимися экономиками, укреплявшихся относительно доллара США с начала года. Инвесторы могли решить зафиксировать прибыльные позиции в рубле с учетом еще не ухудшившейся ситуации. Следует также отметить, что наблюдаемое восстановление цен на нефть было вызвано краткосрочными факторами, а в целом ОПЕК еще в пятницу снизила прогноз потребления сырья в текущем году. Прогноз может быть снижен и на следующий год, если в ближайшее время США и Китай не придут к договоренностям относительно торгового конфликта, что усиливает опасения относительно темпов роста глобальной экономики", - отметил Союнов.

"Рубль укреплялся в начале дня, но затем вновь начал слабеть, устремившись к отметке 67 руб./$1. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3940 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,37%, недельная поднялась до 7,41%, а месячная осталась на уровне 7,46%. Рубль растерял свою уверенность, хотя поводов для этого немного. В Германии могут выделить до 50 млрд евро на стимулирование экономики. В целом на рынках преобладают ожидания роста аппетитов к риску. Тем не менее в рубле преобладают локальные распродажи, которые, вероятно, остановятся на фоне налогового периода в ближайшие дни", - подчеркивает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

При этом участники валютных торгов постепенно сокращают активность в ожидании ключевого события недели - ежегодного симпозиума центробанков в Джексон-Хоуле (22-24 августа), в рамках которого 23 августа выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Рынки закладывают еще три снижения процентной ставки Федрезерва до конца этого года - до 1,25-1,5%, а к концу 2020 года ждут процентную ставку на уровне 1-1,25%.

В условиях опасений по поводу наступления рецессии в США, которые обострились на прошлой неделе, рынки ждут более "мягкой" риторики от Пауэлла. Однако если председатель ФРС все-таки решит сохранить "ястребиную" риторику и не станет "готовить" рынок к продолжению смягчения ДКП на ближайших заседаниях, то вероятен уход инвесторов из риска и коррекция на рынках.

Нефтяной рынок поднимается в ходе торгов в понедельник на новости об атаке беспилотников на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 1,09% - до $59,28 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,42% - до $55,59 за баррель.

Как сообщалось, в минувшие выходные йеменские повстанцы-хуситы совершили две атаки беспилотниками на принадлежащие саудовской госкомпании Saudi Aramco нефтяное месторождение Shaybah и НПЗ. Инцидент привел к небольшому пожару на НПЗ, однако не нарушил работу Saudi Aramco. На месторождении добывается примерно 1 млн баррелей нефти в сутки, что составляет порядка 10% всей нефтедобычи Saudi Aramco.

Определенную поддержку рынку также оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что переговоры с Китаем по заключению торгового соглашения продолжаются, сообщает агентство Bloomberg. Вместе с тем президент отметил, что пока он не готов к заключению торговой сделки с КНР.

"Мы по-прежнему отмечаем, что текущие уровни в паре "доллар-рубль" выглядят несколько завышенными относительно нефти и сохраняющейся невысокой страновой премии. Технически пара смотрится тяготеющей к росту. Однако текущее улучшение настроений на мировых рынках, способствующее удержанию котировок нефти марки Brent в районе $58-60 за баррель и стабильности юаня, позволяют нам краткосрочно рассчитывать на ослабление инерции к ослаблению рубля. Консервативный взгляд на рубль на горизонте нескольких недель мы сохраняем, ожидая в базовом сценарии смещения пары "доллар-рубль", в отсутствие явных внешних шоков и стабильности цен на нефть, к верхней границе диапазона 65-67 руб./$1 к началу осени", - говорит аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 августа на 61,21 копейки, до 66,6082 руб./$1, и увеличил курс евро на 72,57 копейки, до 73,9484 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в понедельник на 69,44 копейки по отношению к пятнице и составил 66,762 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 84,16 копейки и составил 67,0325 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 929,543 млн, из которых $1 млрд 204,503 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 725,04 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 95,87 копейки по отношению к пятнице, до 74,1073 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 79,59 копейки и составил 74,159 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR567,495 млн, из которых EUR152,43 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR415,065 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в понедельник почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 7,46% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 2 б.п. - до 7,59% и 7,61% годовых соответственно.