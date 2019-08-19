Рынок акций РФ поднялся к 2650п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, локомотивом выступил ЛУКОЙЛ

Москва. 19 августа. Рынок акций РФ в понедельник поднялся к 2650 пунктам по индексу МосБиржи на фоне роста внешних площадок на новостях из КНР о реформировании системы процентных ставок и ожиданиях продолжения торговых переговоров США и Китая; локомотивом роста выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" после известий о скором завершении выкупа компанией собственных акций.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2648,09 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1247,53 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,9%.

Доллар подорожал до 66,88 рубля (+0,36 рубля), максимум сделок составил 67,03 руб./$1 - пик с 14 февраля.

Акции "ЛУКОЙЛа" подскочили на 4,8% - до 5240 рублей - при объеме торгов 9,851 млрд рублей. Бумаги выросли после известий о цене выкупа бумаг у акционеров с премией к рынку - компания выкупает 35 млн акций по цене 5450 рублей за штуку, они будут оплачены в срок не позднее 28 августа 2019 года. Приобретенные акции будут погашены сразу после их зачисления на казначейский счет ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), что приведет к уменьшению уставного капитала ПАО "ЛУКОЙЛ" до 715 млн обыкновенных акций. В период действия оферты компания получила заявки на продажу 82 млн 891 тыс. 133 акции, поэтому количество акций, приобретаемое у каждого акционера, будет определено пропорционально заявленным требованиям.

Выросли также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1% и +1,3% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%).

Акции АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%) подросли на новостях о том, что низкий уровень долговой нагрузки компании позволяет ей выплатить за первое полугодие дивиденды в размере 100% от свободного денежного потока (FCF), о чем заявил замгендиректора компании Алексей Филипповский.

Просели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,9% и -2,4% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,1%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1-1,3%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 1,3%) на фоне решения властей КНР о реформировании системы процентных ставок.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в субботу объявил о важной реформе системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками. Этот шаг призван снизить ставки заимствования для бизнеса, и, как ожидается, он будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США.

Новым бенчмарком станет LPR (loan prime rate) - ставка, которая рассчитывается с 2013 года и отражает стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам. Механизм расчета LPR, однако, будет изменен таким образом, чтобы сделать ее в большей степени ориентированной на рынки.

Поддержку азиатским рынкам также оказали заявления президента США Дональда Трампа, который дал понять, что не опасается рецессии в американской экономике. "Я не думаю, что мы движемся к рецессии. Наши дела идут очень хорошо", - заявил Трамп.

Кроме того, министр торговли США Уилбур Росс в интервью телеканалу Fox Business Network заявил в понедельник, что американские компании получат продление лицензий на ведение дел с китайской Huawei Technologies сроком на 90 дней.

Нефть в понедельник также подросла, внимание трейдеров вновь смещается к геополитическим рискам после инцидента с атакой беспилотников на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $59,29 за баррель (+1,1% и +0,7% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $55,62 за баррель (+1,5% и +0,7% в пятницу).

В минувшие выходные йеменские повстанцы-хуситы совершили две атаки беспилотниками на принадлежащие саудовской госкомпании Saudi Aramco нефтяное месторождение и НПЗ. Инцидент привел к небольшому пожару на НПЗ, однако не нарушил работу Saudi Aramco.

По словам старшего аналитика Альфа-банка Гельды Союнова, новая торговая неделя началась с роста фондовых индексов, поводом для этого стали высказывания Трампа в соцсетях о проведении переговоров с китайскими властями. Советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кадлоу также подтвердил скорое проведение новых итераций по торговым вопросам с представителями КНР.

ОПЕК в ежемесячном отчете понизил темпы роста спроса на нефть в текущем году на 40 тыс. б/с (до 1,1 млн б/с) - снижение потребления обуславливается усиливающимся торговым противостоянием между Китаем и США. Однако уже в понедельник нефть восстановилась в цене на новостях об атаке на НПЗ и нефтяные месторождения Саудовской Аравии, отмечает аналитик.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, на настрой инвесторов позитивно повлияли сообщения о том, что в случае падения темпов экономического роста в Германии и других странах еврозоны планируется принять стимулирующие меры. В понедельник поддержку также оказали сообщения о планируемых конструктивных мерах регуляторов. Протесты в Гонконге в выходные, по сообщениям ряда СМИ, оказались наиболее массовыми за последний месяц, но вспышек насилия, которые привлекли всеобщее внимание неделей ранее, на этот раз не наблюдалось. Новости по поводу США и КНР неоднозначны, но, похоже, рынки оптимистично оценивают меры Китая по изменению политики процентных ставок и комментарии высокопоставленных американских чиновников о том, как можно смягчить последствия торговой войны.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ вырос вслед за Азией и Европой, а для рубля день сложился неудачно из-за укрепления доллара на Forex. Самыми слабыми бумагами дня вновь оказались акции "Мечела", финансовые позиции которого могут вновь ухудшиться на фоне слабости экономики КНР.

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что у страны есть все необходимые возможности, чтобы бороться с любыми будущими экономическими кризисами. В частности, Берлин может выделить до 50 млрд евро на стимулирование роста в сложившихся условиях.

На рынке нефти спекулянты отыгрывали идею атаки йеменскими сепаратистами на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Однако влияние этой новости вряд ли будет долгим. Более значимым для рынка могут стать ожидаемые стимулы, которые поддержат экономический рост и потребление нефти. На противоположной чаше весов снижение прогнозов роста спроса в ОПЕК и в МЭА. Кроме того, стало известно, что число активных нефтяных буровых установок в США выросло на 6 единиц (до 770 штук) - впервые после семи недель снижения.

Трамп отверг какие-либо опасения по поводу рецессии в США, а его экономический советник Кадлоу сообщил, что во II полугодии ожидается ускорение роста. Торговый советник Питер Наварро вовсе полагает, что американская экономика продолжит рост, как и "бычий" рынок, благодаря стимулам в различных странах, да и от ФРС ждут снижения ставки. Глава Apple Тим Кук заявил в рамках ужина с Трампом, что новые тарифы могут сказаться на компании и создать преимущества для конкурентов. Президент США обещал подумать об этом. Ожидаемые стимулы от центральных банков и правительств способны поддержать уровень спроса на товары российского экспорта, однако рубль пока подвержен волатильности на эмоциях, считает Кочетков.

Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди также отмечает, что настроения на рынках в начале недели улучшились благодаря отходу Трампа с антикитайских позиций по торговле и сообщениям из Германии о готовности к фискальной экспансии в случае угрозы рецессии.

Трамп продолжает быстро отступать от своих угроз пошлинами и санкциями против Китая: администрация президента сообщила, что компания Huawei получает еще 90 дней на закупку американских товаров. Туманный твит насчет Китая ("Дела у нас с Китаем идут очень хорошо, идут переговоры!") тоже, видимо, усиливает надежду, что с каждым процентным пунктом падения индекса S&P 500 Трамп будет "шуметь" все меньше, считает эксперт.

Также стало известно о намерении Германии расширить бюджетные траты в случае рецессии. Немецкий министр финансов Шольц указал, что расходы могут быть увеличены на 50 млрд евро, то есть на 1,5% ВВП - довольно умеренно, но все же это сигнал.

Речь Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу представляет собой важнейший событийный риск для рынков. В последнее время Пауэлла критикуют со всех сторон, и особенно уничтожающе - президент Трамп. Воспользуется ли Пауэлл возможностью честно рассказать, что именно заставляет ФРС переходить к смягчению - а это политика других центробанков и в особенности бюджетные излишества Трампа, остается под вопросом. Серьезный разворот в сторону понижения курса доллара потребует от ФРС ускорить снижение ставок и перезапустить масштабное количественное смягчение (QE). Остается узнать, готов ли Пауэлл на это пойти и последовать известному примеру бывшего главы ФРС Бена Бернанке, объявившему в 2010 году в Джексон-Хоуле о программе QE2, отмечает Харди.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступили АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+24,2%, до 1541,5 рубля - максимум с начала сентября 2015 года), акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+10,1%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+7,3%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,6%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+3,6%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+3,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+2,6%).

Поддержку распискам Qiwi оказал отчет за второй квартал: компания получила 1,965 млрд рублей скорректированной чистой прибыли, что оказалось выше прогноза. Qiwi сохранила прогноз роста чистой прибыли в 2019 году на уровне 40-50%, намерена выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,28 на акцию, а также повысила прогноз по росту чистой выручки на 2019 год до 11-16% с 9-15% ранее.

Подешевели бумаги ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-8,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-6,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-4,2%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-3,1%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,509 млрд рублей (из них 8,176 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).