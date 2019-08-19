Во вторник ЦБ РФ добавит ликвидности в систему - ИК "Велес Капитал"

В понедельник большинство валют на развивающихся рынках торговалось в красной зоне, говорится в комментарии эксперта ИК "Велес капитал" Юрия Кравченко. Рубль не являлся исключением и к окончанию рабочего дня терял порядка 0,4% в паре с долларом и 0,5% в паре с евро. При этом в течение торгов американская валюта поднималась выше 67 руб., обновив максимум с февраля текущего года. Ситуация для основных аналогов рубля на развивающихся рынках складывалась не лучше. В частности, валюты ЮАР и Бразилии теряли к окончанию рабочего дня около 0,6-0,7%, мексиканское песо снижалось на 0,9%, а турецкая лира - и вовсе на 1,3%.

"На межбанковском рынке менее чем за неделю до проведения расчетов по основным налоговым платежам сохраняется относительно благоприятная обстановка, - отмечает Юрий Кравченко. - Свободные остатки банков на корсчетах в ЦБ находятся на уровне 2,4 трлн руб., ставка MosPrime o/n почти не меняется уже четвертый рабочий день подряд, а показатель профицита ликвидности банковского сектора держится на максимальном за последние 2,5 недели уровне. При этом не исключено, что завтра регулятор добавит ликвидности в систему, сократив лимит на недельном депозитном аукционе: неделей ранее банки разместили на депозитах в ЦБ внушительные 2,4 трлн руб., что стало максимумом для недельного размещения с августа прошлого года".