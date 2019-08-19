19 августа 2019 года 18:45
Цены евробондов РФ в понедельник падают вслед за снижением котировок US Treasuries
Москва. 19 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник снижаются вслед за развернувшимися вниз ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились за счет более значительного уменьшения стоимости (и, соответственно, более заметного роста процентных ставок) отечественных бумаг.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 16 августа на 13 базисных пунктов и составила 112,85% от номинала, что соответствует доходности 2,95% годовых (рост на 4 базисных пункта).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 9 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 101,16% от номинала. Их доходность выросла на 4 пункта и составила 1,47% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США не изменился и составил 148 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году упали по отношению к 16 августа на 86 базисных пунктов - до 126,20% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 4,145% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 68 базисных пунктов - до 122,05% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 4,12% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 4 базисных пункта - до 108,43% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 3,35% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 82 базисных пункта - до 117,21% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта и составила 4,195% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 22 базисных пункта, до 105,74% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 3,41% годовых).
И лишь еврооблигации РФ с погашением в 2023 году выросли в цене на 2 базисных пункта, до 108,04% от номинала (доходность снизилась почти на 1 пункт - до 2,77% годовых).
"Сегодня котировки российских еврооблигаций падают вслед за наметившейся отрицательной ценовой коррекцией US Treasuries. Причем падение котировок "длинных" выпусков отечественных евробондов довольно заметное и в отдельных бумагах превышает 80 базисных пунктов. Таким образом, рост доходностей базовых активов стимулировал аналогичную динамику и всех суверенных облигаций стран с развивающейся экономикой, в том числе и российских евробондов. Поводом для формирования такой динамики послужили новости из США, в частности, заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты активно ведут подготовку к заключению торговой сделки с Китаем. И хотя у большинства инвесторов пока все еще нет уверенности в том, что торговые переговоры дадут какие-то позитивные результаты, тем не менее, словесные интервенции президента США стимулировали спрос на рисковые активы. В результате сегодня мы видим активный рост акций по всему миру, в то время как валютные облигации, наоборот, дешевеют", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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