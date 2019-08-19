Цена нефти Brent закрепилась на уровне 59 долларов за баррель - ИК "ФИНАМ"

"Цена нефти Brent закрепилась на уровне 59 долларов за баррель. Ослабление напряженности по поводу рецессии в США также оказывает некоторую поддержку черному золоту. Кроме того, на стороне "нефтебыков" играют ожидания, что крупные центральные банки начнут предоставлять дополнительные стимулы для оживления замедляющихся экономик. Однако, рост остается ограниченным и в первую очередь из-за слабых отчета ОПЕК и прогноза по росту спроса на нефть", - отмечается в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова.