Слабость рубля настораживает - ИК QBF

"Сегодня, помимо важных новостей из Германии о фискальном стимулировании экономики, сообщении о пролонгации в США лицензии для Huawei, особый интерес представляет динамика российского рубля. Самое любопытное, что в понедельник общая ситуация для рубля складывалась благоприятно. На мировых рынках наблюдалась позитивная динамика, рисков явно было меньше после оптимистичных заявлений Дональда Трампа о переговорах с Китаем и по поводу Huawei. В России начался налоговый период, который традиционно поддерживает рубль. Цены на нефть росли на 0.5%. На этом позитивном фоне рубль активно падал к основным валютам. К обеду пара доллар-рубль превысила 67. Таким образом, рубль вернулся к уровням начала года. Понятно, что общая ситуация в мировой экономике развивается неблагоприятно, что многие центробанки начали процесс смягчения ДКП и российскому ЦБ в таких условиях нужно действовать так же. Однако, в понедельник на позитивном внешнем фоне рубль мог бы быть крепче. Слабость рубля настораживает. Возможно, за этим стоят совсем не рыночные факторы", - говорится в комментарии ведущего аналитика ИК QBF Олег Богданов.