Ценообразование нового выпуска флоутера ОФЗ 24020 будет более простым и понятным для инвесторов - УК "Альфа-Капитал"

"Уже начиная с этой среды Минфину будет доступен новый выпуск флоутера ОФЗ 24020 (погашение в 2022 году). Новый выпуск будет отличаться от существующих тем, что купонный доход по нему рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий, а не истекший купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, обусловленным особенностями процесса выплат купонных доходов, расчета и опубликования ставки RUONIA. Появление нового флоутера позитивно для рынка. Его ценообразование будет более простым и понятным для инвесторов", - отмечает в комментарии портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист.