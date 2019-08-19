Рубль днем развернулся вниз и снижается к доллару и евро на фоне негативной динамики валют emerging markets

Москва. 19 августа. Доллар и евро после утреннего снижения перешли к росту на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль развернулся вниз и заметно дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets из-за опасений относительно продолжающегося падения рынков Аргентины по итогам праймериз президентских выборов неделей ранее.

Курс доллара США составил 66,94 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 41,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (в ходе торгов доллар поднимался выше 67 руб./$1 впервые с 14 февраля). При этом евро стоил 74,32 руб./EUR1, подорожав на 56 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 48,16 копейки - до 70,26 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 августа на 61,21 копейки, до 66,6082 руб./$1, и увеличил курс евро на 72,57 копейки, до 73,9484 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз после утреннего роста и активно снижается к доллару и евро на дневных торгах следом за валютами emerging markets. Фактором, послужившим ухудшению настроений инвесторов на рынках стран с развивающимися экономиками, стали продолжающиеся распродажи биржевых активов Аргентины после того, как на прошлой неделе действующий президент страны Маурисио Макри проиграл праймериз.

В понедельник стало известно, что два из трех крупнейших международных рейтинговых агентств - Fitch и S&P Global Ratings - понизили рейтинги Аргентины после проигрыша Макри. Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Аргентины в иностранной и национальной валюте стразу на три ступени - до "CCC" с "B", поставив страну в один ряд, например, с Замбией и Конго. S&P понизило долгосрочные кредитные рейтинги Аргентины до "B-" с "B".

Кроме того, накануне в отставку подал министр финансов Аргентины Николас Духовны после проигрыша президента Макри на праймериз и связанного с этим резкого падения песо. Праймериз прошли 11 августа, победу одержал кандидат в президенты от оппозиции Альберто Фернандес, который шел в связке с бывшим президентом страны Кристиной Киршнер. Она была президентом Аргентины в течение восьми лет - до 2015 года. В период ее президентства Аргентина объявила о дефолте по долгу, национализировались компании и вводились меры валютного контроля. Администрация Киршнер оказалась замешанной в ряде коррупционных скандалов, а ее саму обвинили во взяточничестве. Тем временем, Макри проводит дружественную политику, и опасения, что он может проиграть окончательные выборы, намеченные на 27 октября, испугали трейдеров.

Нефтяной рынок поднимается в ходе торгов в понедельник на новости об атаке беспилотников на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,75% - до $59,08 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,62% - до $55,15 за баррель.

Как сообщалось, в минувшие выходные йеменские повстанцы-хуситы совершили две атаки беспилотниками на принадлежащие саудовской госкомпании Saudi Aramco нефтяное месторождение Shaybah и НПЗ. Инцидент привел к небольшому пожару на НПЗ, однако не нарушил работу Saudi Aramco. На месторождении добывается примерно 1 млн баррелей нефти в сутки, что составляет порядка 10% всей нефтедобычи Saudi Aramco.

Определенную поддержку рынку также оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что переговоры с Китаем по заключению торгового соглашения продолжаются, сообщает агентство Bloomberg. Вместе с тем президент отметил, что пока он не готов к заключению торговой сделки с КНР.

"Несмотря на глобальный позитив на рынках (фьючерсы на основные индексы торгуются в "плюсе", растут доходности американских казначейских бумаг, дорожает нефть), большинство валют развивающихся стран снижается к доллару США. Рубль - главный "аутсайдер" в понедельник днем, теряет в моменте около 0,6%, торгуясь выше 66,9 руб./$. В России продолжается налоговый период. 26 августа уплачиваются основные налоги (НДС, акцизы и НДПИ) в объеме 780 млрд рублей, по нашим подсчетам. Учитывая позитивный внешний фон и отсутствие движения в рублевых инструментах (ОФЗ, процентные свопы и проч.), динамика рубля выглядит чрезмерной, ожидаем коррекцию. Завершится налоговый период уплатой налога на прибыль 28 августа, платежи могут составить порядка 275 млрд рублей. Таким образом, в этом месяце совокупный объем налоговых платежей составит более 1,7 трлн рублей (в июле платежи составили около 2 трлн рублей), что может оказать локальную поддержку российской валюте", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Мы по-прежнему отмечаем, что текущие уровни в паре "доллар-рубль" выглядят несколько завышенными относительно нефти и сохраняющейся невысокой страновой премии. Технически пара смотрится тяготеющей к росту. Однако текущее улучшение настроений на мировых рынках, способствующее удержанию котировок нефти марки Brent в районе $58-60 за баррель и стабильности юаня, позволяют нам краткосрочно рассчитывать на ослабление инерции к ослаблению рубля. Консервативный взгляд на рубль на горизонте нескольких недель мы сохраняем, ожидая в базовом сценарии смещения пары "доллар-рубль", в отсутствие явных внешних шоков и стабильности цен на нефть, к верхней границе диапазона 65-67 руб./$1 к началу осени", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в понедельник почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 7,46% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустилась на 2 б.п. - до 7,59% и 7,61% годовых соответственно.