Ослабление рубля в настоящий момент выглядит избыточным - Sberbank Asset Management

"Российская валюта на прошлой неделе демонстрировала ослабление из-за ухудшения внешнего фона, которое приводило к продажам валют развивающихся стран и укреплению доллара. Индекс валют развивающихся рынков EMCI потерял 0,6%, индекс доллара DXY укрепился на 0,7%. Пара доллар/рубль завершила неделю вблизи 66,5 руб./долл. В ближайшее время динамика российской валюты может оказаться волатильной. При этом мы полагаем, что ослабление рубля в настоящий момент выглядит избыточным. По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе торги российской валютой могут сместиться в диапазон 65,5-66,5 руб./долл.", - отмечается в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина.