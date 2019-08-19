Прогнозируем незначительный рост нефтяных котировок в диапазон $58-61/барр. сорта Brent - Sberbank Asset Management

"В течение недели цены на нефть показывали высокую волатильность, но по итогам недели показали нейтральную динамику. Котировки Brent и WTI прибавили 0,2% и 0,7% соответственно. Поддержку ценам на нефть оказала публикация отчета ОПЕК, зафиксировавшего снижение нефтедобычи картелем на 246 тыс. барр./сутки, до 29,609 млн барр./сутки. Саудовская Аравия показала наибольшее снижение добычи: на 134 тыс. барр., до 9,7 млн барр./сутки. Таким образом, страна на 610 тыс. барр./сутки превышает свои обязательства по снижению нефтедобычи в рамках сделки "ОПЕК+". Также производство нефти сократилось в Иране (минус 47 тыс. барр./сут.), Ливии (минус42 тыс. барр./сут.) и Венесуэле (минус 32 тыс. барр./сут.), которые не участвуют в соглашении "ОПЕК+". В отличии от них Ирак вновь увеличил добычу нефти, не выполняя условия соглашения. В целом страны ОПЕК в июле исполнили соглашение на 145%, то есть снизили производство нефти на 360 тыс. барр./сутки больше, чем договаривались. Мы прогнозируем незначительный рост нефтяных котировок, в диапазон $58-61/барр. сорта Brent", - указывает в обзоре руководитель отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгений Линчик.