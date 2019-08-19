Рекомендуем покупать акции Bristol-Myers, потенциал роста - 18,3% - ГК "ФИНАМ"

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование потенциальной доходности вложений в акции Bristol-Myers Squibb - американской биофармацевтической компании с рыночной капитализацией $74,23 млрд. Акциям Bristol-Myers присвоена инвестиционная рекомендация "покупать", целевая цена - $55 при текущей рыночной цене около $46,5, потенциал роста - 18,3%.

По итогам второго квартала выручка Bristol-Myers Squibb увеличилась на 10% г/г до $6,27 млрд и на $171,9 млн превзошла прогнозы. В частности, американская выручка возросла на 14% до $3,7 млрд. Чистая прибыль Bristol-Myers составила $1,9 млрд или $1,18 на акцию и на 12 центов превысила усредненные ожидания аналитиков; долгосрочные тенденции роста выручки и прибыли компании выглядят устойчивыми.

Сравнение основных мультипликаторов Bristol-Myers с медианными среди компаний-конкурентов и по сектору в целом демонстрирует наличие значительной фундаментальной недооцененности бумаг компании.

"Мы положительно оцениваем отчетность компании за второй квартал и обращаем внимание на рост продаж всех ключевых наименований Bristol-Myers, что не может не обнадеживать с инвестиционной точки зрения, - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. По ее мнению, одним из главных аргументов интереса к акциям Bristol-Myers является их дешевизна с фундаментальной точки зрения.

"Мы считаем акции Bristol-Myers весьма привлекательным вложением и устанавливаем целевой уровень по бумаге на отметке $55 на ближайший год с рекомендацией "покупать"", - заключает Зарина Саидова.