Рубль сохранит склонность к ослаблению в ближайшие дни - БКС

В ближайшие дни, если рыночный оптимизм не найдет основы для своего укрепления, рубль может сохранить склонность к ослаблению, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Брокер" Антона Покатовича. Ожидаемый курса рубля к доллару - в диапазоне 65,8-67, к евро - в коридоре 73,2-74,6.

Аналитик компании полагает, что настоящая паника все-таки еще не пришла на рынки, и это не позволяет исключать в перспективе вероятность каскадных распродаж рисковых активов. "Пока же мы не видим предпосылок для драматического снижения курса рубля - ослабление до уровней 67 рублей за доллар, по нашему мнению, будет происходить планомерно", - прогнозирует Антон Покатович.

Схожего мнения эксперт "БКС Брокер" придерживается и в отношении нефтяного рынка: "Ценовая конъюнктура в "черном золоте" сейчас находится под давлением рыночного пессимизма, однако фундаментальный базис позволяет рассчитывать на восстановление котировок выше 60$ за баррель в перспективе до конца месяца. Дальнейшая конъюнктура рынков будет определяться вектором развития событий в плоскости торговых переговоров Вашингтона и Пекина".

В начале недели российский рубль умеренно теряет позиции, курс национальной валюты формируется вблизи значений 66,6-66,8. Движение курса рубля в начале недели в основном все еще обусловлено возросшим уровнем пессимизма в настроениях рынка, считает Антон Покатович. По мнению эксперта, рыночный risk off не просто сохраняется, но и набирает силу.