Рубль может вернуться к уровню 64,38 за доллар до конца сентября - ITI Capital

Рубль может вернуться к 64,38 к доллару до конца сентября, и Сбербанк в этом случае - очевидный кандидат на покупку с краткосрочным целевым уровнем в 232 руб. (50-дневная скользящая средняя), отмечается в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко.

"Рубль в августе ослаб на 4,4% к доллару, что стало максимальным падением в августе за пять лет, - констатирует эксперт. - Основные причины - волатильность на развивающихся рынках в связи с торговыми войнами между США и Китаем, что спровоцировало спрос на защитные активы (золото, японская иена) и бегство в доллары, а также возросший риск дефолта Аргентины после праймериз президентских выборов, которые должны состояться в октябре. Ослабление рубля в августе выглядит несущественно, если сравнивать с другими валютами: аргентинское песо рухнуло на 19%, южноафриканский ранд - на 5%, также в минусе бразильский реал и индийская рупия. В лидеры, обойдя доллар, вышли защитные валюты, такие как японская иена (+1,6%)".