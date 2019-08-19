"Маховик ослабления" рубля раскручивается - FxPro

"Маховик ослабления" рубля раскручивается, и российской валюте в настоящий момент сложно найти сторонников, отмечается в комментарии аналитиков FxPro.

Российская валюта развернулась в сторону снижения, несмотря на позитивный внешний фон. Пара USD/RUB поднялась до 66.79, прибавив 28 копеек с уровней конца недели, а EURRUB дошла до 74.15 (+38 копеек). Аналитики FxPro подчеркивают, что с начала года USD/RUB подскакивала до 67 лишь на несколько минут в феврале и мае.

"В то же время, на мировых рынках сохраняется позитивная динамика, - комментируют эксперты компании. - Азиатские и европейские площадки прибавляют около 1% после того, как китайские чиновники пообещали новые экономические стимулы, а ключевые ЦБ нацелены на дальнейшее снижение ставок. Все вместе это, по идее, должно оживить затухающий экономический рост. Нефть хоть и растеряла позитивный импульс, по-прежнему торгуется в положительной зоне, отыгрывая надежды на повышение спроса со стороны инвесторов".

Однако, по мнению аналитиков FxPro, рубль стоит особняком от этого движения, снижаясь на низких объемах. С одной стороны, сползание против рынка говорит о том, что "маховик ослабления" рубля раскручивается, и российской валюте в настоящий момент сложно найти сторонников. С другой стороны, низкие объемы позволяют предполагать, что за сползанием рубля и российского рынка в целом может стоять не более чем летнее затишье. В то время, когда торговая активность на рынках понижена, тренды склонны развиваться по накатанной. Судя по всему, инвесторы попросту не спешат с покупками, давая рублю спокойно опадать, делают вывод в аналитическом отделе FxPro.

"Стоит отметить, что снижение торговых объемов по мере развития тренда часто выступает сигналом затухания импульса. Это может касаться и российской валюты. Против доллара рубль опустился к уровням начала года, куда также стремится нефть и азиатские рынки. Таким образом, российская валюта окончательно растеряла ореол "пуленепробиваемости", который окружал ее с января и позволял устойчиво расти, вопреки провалам нефти". - заключают специалисты FxPro.