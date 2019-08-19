Рубль - главный "аутсайдер" среди валют развивающихся стран в начале недели - Банк "Санкт-Петербург"

"Несмотря на глобальный позитив на рынках (фьючерсы на основные индексы торгуются в "плюсе", растут доходности американских казначейских бумаг, дорожает нефть), большинство валют развивающихся стран снижается к доллару США. Рубль - главный "аутсайдер" в понедельник утром, теряет в моменте около 0,6%, торгуясь выше 66,9 руб./$. В России продолжается налоговый период. 26 августа уплачиваются основные налоги (НДС, акцизы и НДПИ) в объеме 780 млрд руб, по нашим подсчетам. Учитывая позитивный внешний фон и отсутствие движения в рублевых инструментах (ОФЗ, процентные свопы и проч.), динамика рубля сегодня утром выглядит чрезмерной, ожидаем коррекцию. Завершится налоговый период уплатой налога на прибыль 28 августа, платежи могут составить порядка 275 млрд руб. Таким образом, в этом месяце совокупный объем налоговых платежей составит более 1,7 трлн руб. (в июле платежи составили около 2 трлн руб.), что может оказать локальную поддержку российской валюте", - отмечается обзоре банка "Санкт-Петербург".