Волатильность на рынках в оставшиеся месяцы года может серьезно вырасти - БКС

"Сегодня российский рынок растёт под влиянием двух факторов - повышения цен на нефть (из-за атаки йеменских сепаратистов на месторождение в Саудовской Аравии и прогноза ОПЕК о сокращении темпов добычи углеводородов в США в 2019 году), а также новостей из Китая, - говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. - Народный банк КНР изменил бенчмарк для стоимости кредитов, предоставляемых коммерческим банкам, на LPR (loan prime rate), что должно снизить стоимость заимствований в стране. Это вполне можно рассматривать в контексте стимулирования экономики в свете ее замедления, форсированного торговой войной с США. Вообще, в связи с растущими рисками глобальной рецессии новых стимулов стоит ожидать повсеместно, что может даже перевесить статистический мировой макроэкономический негатив. Хотя волатильность в оставшиеся месяцы года на рынках может серьезно вырасти. Сегодня в фокусе инвесторов - финансовые результаты Алросы за первое полугодие по МСФО, которые могут быть под давлением вследствие падения объемов продаж и негативного влияния укрепления рубля на долларовую себестоимость. В то же время из-за прошедшего ослабления рубля в конце года финансовые результаты компании могут немного улучшиться, если, конечно, глобальный спрос на алмазы справится с циклическим замедлением спроса".