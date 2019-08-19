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19 августа 2019 года 11:32

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, но особого оптимизма нет

Москва. 19 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос по индексам вслед за мировыми площадками на новостях из КНР о реформировании системы процентных ставок, однако особого оптимизма нет из-за скептического отношения инвесторов к рисковым актива в свете неопределенности с торговым соглашением между США и Китаем; в лидерах отката выступают бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR), где сохраняются распродажи с прошлой недели после выхода слабого квартального отчета.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2630,99 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1242,34 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар подорожали до 66,73 рубля (+0,21 рубля), хотя в начале торгов курс опускался в район 66,25 руб./$1.

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1% и +1,4% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +1,2% "префы").

Просели бумаги "Мечела" (-2,5% и -1,9% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%).

В США в пятницу фондовые индексы выросли на фоне подъема доходностей US Treasuries с многолетних минимумов, однако неделя завершилась снижением: Dow Jones потерял 1,5%, S&P 500 - 1%, Nasdaq Composite - 0,8%.

Торги на фондовом рынке на прошлой неделе были довольно волатильными, трейдеры оценивали новости, касающиеся торгового спора США и Китая, неоднозначные статданные по американской экономике, а также ситуацию на рынке госдолга (в минувшую среду была зафиксирована инверсия кривой доходности, считающаяся сигналом скорого наступления рецессии: доходность 2-летних US Treasuries поднималась выше доходности 10-летних гособлигаций).

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп также отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне. Вместе с тем ранее он пообещал ввести новые пошлины на китайские товары объемом порядка $300 млрд в год. Позднее Вашингтон принял решение отложить введение пошлин примерно на 60% товаров из этого списка до 15 декабря.

В свою очередь Пекин назвал планы США по введению пошлин нарушением договоренностей, достигнутых лидерами двух стран на саммите в Осаке, заявив, что будет вынужден "принять необходимые контрмеры". С другой стороны, представители МИД Китая выразили надежду на то, что торговое соглашение все же удастся подписать, и отметили, что Трамп и Си Цзиньпин поддерживают контакты.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite растет на 2,1%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,6-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,8%) на фоне решения властей КНР о реформировании системы процентных ставок.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в минувшую субботу объявил о важной реформе системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками. Этот шаг призван снизить ставки заимствования для бизнеса, и, как ожидается, будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США.

Новым бенчмарком станет LPR (loan prime rate) - ставка, которая рассчитывается с 2013 года и отражает стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам. Механизм расчета LPR, однако, будет изменен таким образом, чтобы сделать ее в большей степени ориентированной на рынки.

Поддержку азиатским рынкам также оказали заявления президента США Дональда Трампа, который дал понять, что не опасается рецессии в американской экономике. "Я не думаю, что мы движемся к рецессии. Наши дела идут очень хорошо", - заявил Трамп.

Нефть утром в понедельник дорожает, внимание трейдеров вновь смещается к геополитическим рискам после инцидента с атакой беспилотников на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 16 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $59,26 за баррель (+1,1% и +0,7% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $55,47 за баррель (+1,2% и +0,7% в пятницу).

В минувшие выходные йеменские повстанцы-хуситы совершили две атаки беспилотниками на принадлежащие саудовской госкомпании Saudi Aramco нефтяное месторождение и НПЗ. Инцидент привел к небольшому пожару на НПЗ, однако не нарушил работу Saudi Aramco.

Цены на нефть упали на 17% с пикового уровня, зафиксированного в апреле, на фоне эскалации торговой войны США и Китая, вызвавшей опасения глобального экономического спада. Несмотря на то, что серия атак на нефтетанкеры и энергетические объекты на Ближнем Востоке оказала временную поддержку ценам, ожидания слабого спроса и избыточных поставок сохраняются, что ограничивает подъем нефтяного рынка.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ралли в казначейских обязательствах США приостановилось, инвесторы вновь смотрят на активы, которые могут принести больше дохода. Растет убежденность, что центральные банки будут более активно стимулировать экономический рост. Народный банк Китая решил реформировать механизмы формирования ставки заимствования (loan prime rate). В Гонконге воскресная уличная активность завершилась без столкновений с полицией, что вдохновило рынок на ожидания развития ситуации в рамках политического процесса. В Японии экспорт сокращается уже восьмой месяц подряд (в июле он упал на 1,6%, хотя ожидалось снижение на 2,2%, а импорт Японии снизился всего на 1,2% при ожиданиях падения на 2,7%).

На прошлой неделе американские нефтяники увеличили число активных буровых установок на 6 штук (до 770 единиц). Рост произошел впервые за семь недель. Однако рынок реагирует на новости с Ближнего Востока, где йеменские сепаратисты осуществили атаку беспилотными аппаратами на инфраструктуру нефтедобычи. Существенного ущерба нанесено не было, но риски дальнейших атак возросли. Тем не менее, возможности роста у нефти ограничены ожиданиями слабого роста спроса. В своем свежем ежемесячном обзоре ОПЕК прогнозирует прирост потребления на уровне 1,1 млн б/с, что на 40 тыс. б/с меньше, чем в предыдущем обзоре.

Надежды на то, что центральные банки начнут более активно вмешиваться в ситуацию, постепенно нормализуют ситуацию на рынках. В четверг стартует симпозиум центральных банков в Джексон-Хоул, на котором могут быть сделаны важные заявления. Соответственно, в надежде на стимулирующие слова рынки попытаются отыграть часть потерь. Стимулы ведущих ЦБ развитых стран означают больше внимания для высокодоходных рискованных активов, поэтому российский рынок акций и рубль будут среди объектов повышенного интереса инвесторов, считает Кочетков.

По оценке аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи в понедельник начал отскок, не сумев в очередной раз проигнорировать внешний позитив. Поводом для оптимизма стало очередное заявление Трампа о том, что торговые переговоры с Китаем успешно продвигаются. Однако Трамп слишком изменчив и вполне вновь может отправить рынки в "нокдаун". Вообще, в последнее время все фондовые площадки мира вошли в период высокой турбулентности, когда рынком правят спекулянты, пытаясь заработать на любом новостном поводе.

Растущая нефть поддерживает "нефтянку", где стоит обратить внимание на акции "Роснефти" (MOEX: ROSN), которые не решились пробивать поддержку 400 руб. и теперь отскакивают вверх. Давно не росла и фишка этого года - акции "Газпрома" (MOEX: GAZP). Рубль пытался с утра отыграть часть потерь, однако этому помешал сильный доллар на Forex, который не реагирует на слова Трампа о прогрессе в переговорах с китайцами. Судьба нефти определится на американских торгах: если не будет выхода на рынок "медведей", то цены Brent вполне могут закрепиться выше $60 за баррель, в том числе на закрытии "шортов". Следующей целью движения станет район $64 за баррель, считает Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, рынки корректируются благодаря ослабевшим рискам скорой рецессии в США. Сделка с Китаем, несмотря на позитивные заявления представителей двух стран, далека от заключения. Определяющим условием для будущего торгового соглашения Трамп назвал урегулирование нестабильности в Гонконге. Президент США также опроверг позитивную для рынка информацию СМИ о своем согласии на продление лицензии для американских компаний на сотрудничество с Huawei на 90 дней (истекает 19 августа), сославшись на сохраняющуюся угрозу национальной безопасности.

Тем не менее, настроения на рынках в понедельник остаются позитивными. Перепроданные азиатские фондовые рынки растут на новостях о реформах Народного банка КНР, которые должны обеспечить снижение процентных ставок по кредитам для небольших компаний и стимулировать рост реальных располагаемых доходов. Поддержкой выступают и стабильные цены на нефть.

На российском рынке акций в отсутствие сильных внутренних идей спрос остается сегментированным, но на внешнем оптимизме индекс МосБиржи способен вернуться лишь в середину - верхнюю половину диапазона 2600-2650 пунктов. При ухудшении внешней конъюнктуры не исключен тест нижней границы, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+6,5%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+3,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,3%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,1%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+2,1%).

Подешевели бумаги АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-5,9%), ПАО "Армада" (MOEX: ARMD) (-3,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,005 млрд рублей (из них 1,853 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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