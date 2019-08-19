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Главная / Мнения аналитиков / Риски по российской валюте по-прежнему смещены в сторону ослабления - "Нордеа Банк"
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19 августа 2019 года 11:36
Риски по российской валюте по-прежнему смещены в сторону ослабления - "Нордеа Банк"
Ввиду внешних рисков рубль на текущей неделе останется выше отметки 66 в паре с долларом, говорится в обзоре "Нордеа Банка". По мнению аналитиков банка, российская валюта остается уязвимой на фоне сохраняющихся внешних рисков. По итогам прошедшей недели рубль вернулся к слабым отметкам в районе 66.5 в паре с долларом и 73.6 в паре с евро на фоне распродаж на глобальных площадках и бегства инвесторов в защитные активы, что было вызвано страхами приближающейся рецессии в американской экономике. "На текущей неделе, несмотря на фактор поддержки со стороны налогового периода, риски по российской валюте по-прежнему смещены в сторону ослабления, - отмечают эксперты банка. - Сегодня основным событием для рисковых активов станет решение США по поводу того, предоставлять ли американским компаниям разрешения на продажу своей продукции компании Huawei. Напомним, что такие разрешения были предоставлены американскому бизнесу 90 дней назад, и сегодня формально этот срок истекает. На наш взгляд, США вполне могут продлить действующие разрешения, что в начале недели способно оказать поддержку валютам развивающихся стран и рублю". Тем не менее, ситуация в торговой войне уже неоднократно резко менялась, указывают в аналитическом обзоре, поэтому аналитики банка не видят фундамента для устойчивого оптимизма по отношению к российской валюте. "Ввиду внешних рисков рубль на текущей неделе останется выше отметки 66 в паре с долларом. При этом в паре с евро у рубля больше шансов продемонстрировать положительную динамику, так как риски по европейской валюте смещены в сторону ослабления на фоне публикации индексов PMI и политической неопределенности в Италии", - заключают специалисты "Нордеа Банка".
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19 августа 2019 года 13:10
Рубль - главный "аутсайдер" среди валют развивающихся стран в начале недели - Банк "Санкт-Петербург"
"Несмотря на глобальный позитив на рынках (фьючерсы на основные индексы торгуются в "плюсе", растут доходности американских казначейских бумаг, дорожает нефть), большинство валют развивающихся стран снижается к доллару США. Рубль - главный "аутсайдер" в понедельник утром, теряет в моменте около... читать дальше
.19 августа 2019 года 11:53
"Сегодня российский рынок растёт под влиянием двух факторов - повышения цен на нефть (из-за атаки йеменских сепаратистов на месторождение в Саудовской Аравии и прогноза ОПЕК о сокращении темпов добычи углеводородов в США в 2019 году), а также новостей из Китая, - говорится в комментарии старшего... читать дальше
.19 августа 2019 года 11:32
Москва. 19 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос по индексам вслед за мировыми площадками на новостях из КНР о реформировании системы процентных ставок, однако особого оптимизма нет из-за скептического отношения инвесторов к рисковым актива в свете неопределенности с торговым соглашением между США и Китаем; в лидерах отката выступают бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR), где сохраняются распродажи с прошлой недели после выхода слабого квартального отчета. читать дальше
.19 августа 2019 года 11:11
"Нефтяные котировки уверенно растут в начале недели, оставаясь при этом ниже отметки $60/bbl. Поддержку ценам на нефть оказывает оптимизм участников рынка, который в пятницу был поддержан позитивными новостями с фронта торговой войны между США и Китаем. Кроме того, на прошедших выходных стало... читать дальше
.19 августа 2019 года 10:53
Пока сохраняется угроза для спроса на углеводороды, продажа нефти будет более перспективной инвестиционной идеей - AMarkets
До тех пор, пока на рынке сохраняется угроза для спроса на углеводороды, продажа нефти будет более перспективной инвестиционной идеей, отмечается в комментарии AMarkets. Brent котируется вблизи $60 за баррель, пытаясь найти достаточное фундаментальное основание для закрепления выше. По мнению... читать дальше
.19 августа 2019 года 10:35
Ожидаем смещения пары доллар/рубль к верхней границе диапазона 65-67 руб./долл. к началу осени - Промсвязьбанк
Текущие уровни в паре доллар/рубль выглядят несколько завышенными относительно нефти и сохраняющейся невысокой страновой премии, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Технически пара смотрится тяготеющей к росту, - указывает аналитик банка Евгений Локтюхов. - Однако текущее улучшение настроений... читать дальше
.19 августа 2019 года 10:20
"Геополитика вернула интерес к нефти, но краткосрочный, на наш взгляд. Так, в минувшие выходные йеменские повстанцы с помощью дронов атаковали нефтяное месторождение и НПЗ в Сауд.Аравии, что даже привело к небольшому пожару. Тем не менее, оцениваем данный фактор поддержки как временный и не... читать дальше
.19 августа 2019 года 10:18
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на позитивной динамике нефти и улучшении внешнего фона
Москва. 19 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике цен на нефть и улучшению внешнего фона. читать дальше
.19 августа 2019 года 10:00
Москва. 19 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут немного подрасти в рамках коррекции благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики. читать дальше
.19 августа 2019 года 09:55
Аналитики полагают, что в понедельник рынок акций РФ не сможет в очередной раз проигнорировать внешний позитив и откроется умеренным ростом. Индекс МосБиржи способен вернуться в середину-верхнюю половину диапазона 2600-2650 пунктов. читать дальше
.19 августа 2019 года 09:50
"Российская валюта в паре с долларом завершила неделю около сопротивления 66,5. Внешний фон говорит о том, что сегодня рубль отыграет часть потерь. Вполне возможно, что по итогам дня рубль сможет закрепиться под отметкой 66. Однако о возвращении в канал 65-65,5 руб. за доллар, где торги проходили... читать дальше
.19 августа 2019 года 09:46
По мнению специалистов ИК "Атон", в понедельник старт торгов на отечественном рынке акций может пройти на положительной территории - подъем составит 0,5%. читать дальше
.19 августа 2019 года 09:42
Ближайшими целями роста в понедельник выступят уровни 2625 и 2640 пунктов по индексу МосБиржи - Инвестиционная палата
"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, на наш взгляд, умеренно позитивно. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы торгуются ростом, цены на энергоносители и металлы стабильны. Ближайшими целями роста, на наш взгляд, выступят... читать дальше
.19 августа 2019 года 09:32
мы просто не сможем в очередной раз игнорировать внешний позитив, - говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. - С утра американские фьючерсы растут на 0,5-0,6%, свыше процента прибавляет нефть, торгуясь над отметкой 59 долларов за баррель. В хорошем плюсе и азиатские рынки.... читать дальше
.19 августа 2019 года 09:27
Российский рынок акций и рубль будут среди объектов повышенного интереса инвесторов на текущей неделе - "Открытие Брокер"
"Прошлая неделя оказалась весьма сложной для рынков. Однако надежды на то, что центральные банки начнут более активно вмешиваться в ситуацию постепенно нормализуют ситуацию. В четверг стартует симпозиум центральных банков в Джексон-Хоул, на котором могут быть сделаны важные заявления.... читать дальше
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