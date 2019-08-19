Цены на нефть уверенно растут в начале недели - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки уверенно растут в начале недели, оставаясь при этом ниже отметки $60/bbl. Поддержку ценам на нефть оказывает оптимизм участников рынка, который в пятницу был поддержан позитивными новостями с фронта торговой войны между США и Китаем. Кроме того, на прошедших выходных стало известно об атаках беспилотников на несколько объектов нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, что вернуло в поле зрение участников рынка напряженную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке и оказало поддержку ценам на нефть в утренние часы понедельника. На текущей неделе нефтяные контракты продолжат торговаться в русле остальных рисковых активов, динамика которых будет определяться новостями по американо-китайским торговым переговорам, а также возможными комментариями представителей ФРС в отношении дальнейшей монетарной политики в США на экономическом симпозиуме, который пройдет в конце недели", - говорится в обзоре "Нордеа Банка".