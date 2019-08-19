Ожидаем смещения пары доллар/рубль к верхней границе диапазона 65-67 руб./долл. к началу осени - Промсвязьбанк

Текущие уровни в паре доллар/рубль выглядят несколько завышенными относительно нефти и сохраняющейся невысокой страновой премии, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

"Технически пара смотрится тяготеющей к росту, - указывает аналитик банка Евгений Локтюхов. - Однако текущее улучшение настроений на мировых рынках, способствующее удержанию котировок нефти марки Brent в районе 58-60 долл./барр. и стабильности юаня, позволяют нам краткосрочно рассчитывать на ослабление инерции к ослаблению рубля. Консервативный взгляд на рубль на горизонте нескольких недель мы сохраняем, ожидая в базовом сценарии смещения пары доллар/рубль, в отсутствие явных внешних шоков и стабильности цен на нефть, к верхней границе диапазона 65-67 руб./долл. к началу осени. Сегодня ждем продолжения проторговки пары рубль/доллар верхней части диапазона 65-67 руб. Все более явные признаки нормализации конъюнктуры мировых рынков и улучшение конъюнктуры рынка нефти по-прежнему дают нам основания ожидать в ближайшие дни ослабления инерции к росту пары доллар/рубль, с вероятным откатом пары к середине указанного диапазона".