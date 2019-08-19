Геополитика вернула интерес к нефти, но ненадолго - Промсвязьбанк

"Геополитика вернула интерес к нефти, но краткосрочный, на наш взгляд. Так, в минувшие выходные йеменские повстанцы с помощью дронов атаковали нефтяное месторождение и НПЗ в Сауд.Аравии, что даже привело к небольшому пожару. Тем не менее, оцениваем данный фактор поддержки как временный и не угрожающий поставкам нефти. Слабый спрос и навес предложения вкупе с неясными перспективами «торговой войны» продолжают оставаться основными негативными факторами, препятствующими росту цен на нефть. На текущую неделю ждем нефть Brent в зоне 58-60 долл./барр.", - говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.