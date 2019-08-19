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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Геополитика вернула интерес к нефти, но ненадолго - Промсвязьбанк
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19 августа 2019 года 10:20
Геополитика вернула интерес к нефти, но ненадолго - Промсвязьбанк
"Геополитика вернула интерес к нефти, но краткосрочный, на наш взгляд. Так, в минувшие выходные йеменские повстанцы с помощью дронов атаковали нефтяное месторождение и НПЗ в Сауд.Аравии, что даже привело к небольшому пожару. Тем не менее, оцениваем данный фактор поддержки как временный и не угрожающий поставкам нефти. Слабый спрос и навес предложения вкупе с неясными перспективами «торговой войны» продолжают оставаться основными негативными факторами, препятствующими росту цен на нефть. На текущую неделю ждем нефть Brent в зоне 58-60 долл./барр.", - говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.
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19 августа 2019 года 13:10
Рубль - главный "аутсайдер" среди валют развивающихся стран в начале недели - Банк "Санкт-Петербург"
"Несмотря на глобальный позитив на рынках (фьючерсы на основные индексы торгуются в "плюсе", растут доходности американских казначейских бумаг, дорожает нефть), большинство валют развивающихся стран снижается к доллару США. Рубль - главный "аутсайдер" в понедельник утром, теряет в моменте около... читать дальше
.19 августа 2019 года 11:53
"Сегодня российский рынок растёт под влиянием двух факторов - повышения цен на нефть (из-за атаки йеменских сепаратистов на месторождение в Саудовской Аравии и прогноза ОПЕК о сокращении темпов добычи углеводородов в США в 2019 году), а также новостей из Китая, - говорится в комментарии старшего... читать дальше
.19 августа 2019 года 11:36
Ввиду внешних рисков рубль на текущей неделе останется выше отметки 66 в паре с долларом, говорится в обзоре "Нордеа Банка". По мнению аналитиков банка, российская валюта остается уязвимой на фоне сохраняющихся внешних рисков. По итогам прошедшей недели рубль вернулся к слабым отметкам в районе... читать дальше
.19 августа 2019 года 11:32
Москва. 19 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос по индексам вслед за мировыми площадками на новостях из КНР о реформировании системы процентных ставок, однако особого оптимизма нет из-за скептического отношения инвесторов к рисковым актива в свете неопределенности с торговым соглашением между США и Китаем; в лидерах отката выступают бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR), где сохраняются распродажи с прошлой недели после выхода слабого квартального отчета. читать дальше
.19 августа 2019 года 11:11
"Нефтяные котировки уверенно растут в начале недели, оставаясь при этом ниже отметки $60/bbl. Поддержку ценам на нефть оказывает оптимизм участников рынка, который в пятницу был поддержан позитивными новостями с фронта торговой войны между США и Китаем. Кроме того, на прошедших выходных стало... читать дальше
.19 августа 2019 года 10:53
Пока сохраняется угроза для спроса на углеводороды, продажа нефти будет более перспективной инвестиционной идеей - AMarkets
До тех пор, пока на рынке сохраняется угроза для спроса на углеводороды, продажа нефти будет более перспективной инвестиционной идеей, отмечается в комментарии AMarkets. Brent котируется вблизи $60 за баррель, пытаясь найти достаточное фундаментальное основание для закрепления выше. По мнению... читать дальше
.19 августа 2019 года 10:35
Ожидаем смещения пары доллар/рубль к верхней границе диапазона 65-67 руб./долл. к началу осени - Промсвязьбанк
Текущие уровни в паре доллар/рубль выглядят несколько завышенными относительно нефти и сохраняющейся невысокой страновой премии, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Технически пара смотрится тяготеющей к росту, - указывает аналитик банка Евгений Локтюхов. - Однако текущее улучшение настроений... читать дальше
.19 августа 2019 года 10:18
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на позитивной динамике нефти и улучшении внешнего фона
Москва. 19 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике цен на нефть и улучшению внешнего фона. читать дальше
.19 августа 2019 года 10:00
Москва. 19 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут немного подрасти в рамках коррекции благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики. читать дальше
.19 августа 2019 года 09:55
Аналитики полагают, что в понедельник рынок акций РФ не сможет в очередной раз проигнорировать внешний позитив и откроется умеренным ростом. Индекс МосБиржи способен вернуться в середину-верхнюю половину диапазона 2600-2650 пунктов. читать дальше
.19 августа 2019 года 09:50
"Российская валюта в паре с долларом завершила неделю около сопротивления 66,5. Внешний фон говорит о том, что сегодня рубль отыграет часть потерь. Вполне возможно, что по итогам дня рубль сможет закрепиться под отметкой 66. Однако о возвращении в канал 65-65,5 руб. за доллар, где торги проходили... читать дальше
.19 августа 2019 года 09:46
По мнению специалистов ИК "Атон", в понедельник старт торгов на отечественном рынке акций может пройти на положительной территории - подъем составит 0,5%. читать дальше
.19 августа 2019 года 09:42
Ближайшими целями роста в понедельник выступят уровни 2625 и 2640 пунктов по индексу МосБиржи - Инвестиционная палата
"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, на наш взгляд, умеренно позитивно. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы торгуются ростом, цены на энергоносители и металлы стабильны. Ближайшими целями роста, на наш взгляд, выступят... читать дальше
.19 августа 2019 года 09:32
мы просто не сможем в очередной раз игнорировать внешний позитив, - говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. - С утра американские фьючерсы растут на 0,5-0,6%, свыше процента прибавляет нефть, торгуясь над отметкой 59 долларов за баррель. В хорошем плюсе и азиатские рынки.... читать дальше
.19 августа 2019 года 09:27
Российский рынок акций и рубль будут среди объектов повышенного интереса инвесторов на текущей неделе - "Открытие Брокер"
"Прошлая неделя оказалась весьма сложной для рынков. Однако надежды на то, что центральные банки начнут более активно вмешиваться в ситуацию постепенно нормализуют ситуацию. В четверг стартует симпозиум центральных банков в Джексон-Хоул, на котором могут быть сделаны важные заявления.... читать дальше
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