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19 августа 2019 года 10:00

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут немного подрасти в рамках коррекции

Москва. 19 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут немного подрасти в рамках коррекции благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американский рынок акций вырос в пятницу на фоне подъема доходностей US Treasuries с многолетних минимумов. Торги на фондовом рынке на прошлой неделе были довольно волатильными, трейдеры оценивали новости, касающиеся торгового спора США и Китая, неоднозначные статданные по американской экономике, а также ситуацию на рынке госдолга. В среду была зафиксирована инверсия кривой доходности, считающаяся сигналом скорого наступления рецессии: доходность двухлетних US Treasuries поднималась выше доходности десятилетних гособлигаций. Доходность десятилетних казначейских облигаций США в пятницу увеличилась на 2,6 базисного пункта - до 1,558% годовых.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник, в лидерах подъема - рынки Китая и Гонконга, получившие существенную поддержку благодаря решению властей КНР о реформировании системы процентных ставок. Китайский Shanghai Composite подскочил в ходе торгов на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,72%, южнокорейский KOSPI -0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в минувшую субботу объявил о важной реформе системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками. Этот шаг призван снизить ставки заимствования для бизнеса, и, как ожидается, будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США. Новым бенчмарком станет LPR (loan prime rate) - ставка, которая рассчитывается с 2013 года и отражает стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам. Механизм расчета LPR, однако, будет изменен таким образом, чтобы сделать ее в большей степени ориентированной на рынки.

Еще один китайский индекс - Shenzhen Composite - взлетел в ходе торгов в понедельник на 2,8% на информации китайских СМИ о том, что власти КНР отводят Шэньчжэню, находящемуся на границе с Гонконгом, "ключевую роль" в развитии науки и создании технологических инноваций, в связи с чем, город будет пользоваться условиями, благоприятствующими развитию этих направлений.

Поддержку азиатским рынкам также оказали заявления президента США Дональда Трампа, который дал понять, что не опасается рецессии в американской экономике. "Я не думаю, что мы движемся к рецессии. Наши дела идут очень хорошо", - заявил Трамп. Он отметил также, что скорого завершения торговой войны с Китаем ждать не стоит. "Я пока не готов к заключению сделки, - сказал он. - Китай хотел бы заключить сделку. Я не готов".

В свою очередь цены на нефть растут в понедельник, внимание трейдеров вновь смещается к геополитическим рискам после инцидента с атакой беспилотников на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $59,45 за баррель, что на 1,38% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $58,64 за баррель, поднявшись на 0,7%. Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,22% - до $55,48 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,48 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,613 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный восстановительный рост на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 августа вырос на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,13%, поднявшись до 621,32 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-13" (+0,7%), "Уралкалий ПБО-05-Р" (+0,64%) и "ВЭБ.РФ-001Р-10" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-04" (-0,4%), "МТС-001P-07" (-0,35%) и "Газпром БО-23" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 19% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-125R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму около 189,6 млн рублей. Срок обращения выпуска 1 месяц. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода, который зависит от динамики курса "доллар/рубль". Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) разместил в полном объеме дополнительный выпуск N1 облигаций серии 001Р-05Р объемом 500 млн рублей. Размещение допвыпуска началось 15 июля. Цена размещения облигаций допвыпуска N1 составила 104% от номинала. Банк 19 августа начнет размещение дополнительного выпуска N2 облигаций серии 001Р-05Р. Цена размещения облигаций допвыпуска N2 составит 104% от номинала. Дата погашения допвыпуска - 31 января 2023 года. Газпромбанк 31 января завершил размещение основного выпуска облигаций серии 001Р-05Р объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 9,15% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Срок обращения бондов - 4 года.

ООО "Техно лизинг" планирует 28 августа начать размещение облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,25% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Выпуск сроком обращения 3 года планируется разместить по открытой подписке в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 3 млрд рублей включительно. В рамках 10-летней программы облигации могут быть размещены на 10 лет. По облигациям предусмотрена амортизация: 12,50% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов, еще 62,5% в дату окончания 12-го купона. В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании серии 001Р-01 на 150 млн рублей.

ВТБ (MOEX: VTBR) утвердил параметры выпуска облигаций серий Б-1-39 объемом 3 млрд рублей. Выпуск гасится на 364-й день с начала размещения. Облигации будут размещаться по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 0,01% годовых, ставка 1-го купона приравнена к ставке 2-го купона. Купоны полугодовые. Облигации размещаются в рамках программы объемом до 1 трлн рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 30 лет.

Владельцы 5-летних облигаций серии БО-01 SPV-структуры ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (ОВК) - ООО "ОВК Финанс" (ОВКФ) - согласились на продление срока обращения бумаг на 15 млрд рублей с 10 сентября 2019 года до 3 сентября 2024 года с погашением четверти номинальной стоимости выпуска 30 сентября 2019 года. Соответствующее решение было принято на собрании держателей бондов 14 августа. "За" проголосовали все зарегистрированные для участия в нем владельцы 14 млн 944 тыс. 985 облигаций (из почти 15 млн шт. номиналом по 1 тыс. руб.). Для одобрения было достаточно 7,5 млн голосов. При этом держатели облигаций отказались от требований досрочного погашения бумаг и их приобретения в течение 5 последних рабочих дней до 10 сентября 2019 г. Количество купонных периодов бумаг будет увеличено до 30-ти, продолжительность по 11-30-му установлена на уровне 91 дня (по 1-10-му оставлена прежней - 182 дня), процентная ставка по 11-30 периодам - в размере 9,55% годовых (19,16 руб. на бумагу за 11-й период и 17,86 руб. - на последующие). Пятилетние облигации серии БО-01 на 15 млрд руб. (15 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая, номер выпуска 4B02-01-36430-R) ОВКФ разместил в 2014 г. Они должны быть погашены 10 сентября 2019 г.


Опубликовано: /Финмаркет/
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