Ближайшими целями роста в понедельник выступят уровни 2625 и 2640 пунктов по индексу МосБиржи - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, на наш взгляд, умеренно позитивно. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы торгуются ростом, цены на энергоносители и металлы стабильны. Ближайшими целями роста, на наш взгляд, выступят уровни 2625 и 2640 пунктов по индексу МосБиржи и 1263 пунктов по индексу РТС. Сегодня интерес для инвесторов представляют финансовые результаты за 2 квартал 2019 года компаний "QIWI", "Русагро" и "Алроса". Так же сегодня состоятся советы директоров в "Лукойле" и "Трансконтейнере"", - отмечает в обзоре риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.