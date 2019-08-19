Утренние прогнозы: на рынке акций ожидается отскок

Аналитики полагают, что в понедельник рынок акций РФ не сможет в очередной раз проигнорировать внешний позитив и откроется умеренным ростом. Индекс МосБиржи способен вернуться в середину-верхнюю половину диапазона 2600-2650 пунктов.

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Российскому рынку в пятницу не удалось воспользоваться неплохим внешним фоном, индекс МосБиржи не реализовал попытку отскока и приблизился к отметке в 2600 пунктов. В отсутствие сильных внутренних идей спрос остается сегментированным, ключевые фишки не демонстрируют рост. Однако сегодня все же рассчитываем на восстановление утраченных позиций, индекс МосБиржи способен вернуться в середину-верхнюю половину диапазона 2600-2650 пунктов. При ухудшении же внешней конъюнктуры не исключаем тест нижней границы. В центре внимания отчетность Алроса: слабые операционные результаты скажутся на EBITDA, выручке компании и FCF, что может негативно повлиять на размер промежуточных дивидендов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В понедельник на рынке акций начнется отскок - мы просто не сможем в очередной раз игнорировать внешний позитив. С утра американские фьючерсы растут на 0,5-0,6%, свыше процента прибавляет нефть, торгуясь над отметкой 59 долларов за баррель. В хорошем плюсе и азиатские рынки. Поводом для утреннего оптимизма стало очередное заявление Дональда Трампа о том, что торговые переговоры с Китаем успешно продвигаются. Однако прыгать от восторга и бросаться покупать все подряд не стоит - Трамп слишком изменчив и вполне вновь может отправить рынки в нокдаун. Сегодня на отскок интересен прежде всего Сбербанк, который еще в пятницу показывал признаки роста. Растущая нефть поддержит "нефтянку", где Алексей Антонов обращает внимание на "Роснефть", которая так и не решилась пробивать отметку 400 руб и, скорее всего, продолжит откат от нее вверх. "Лукойл" закрылся прямо на уровне 5000 руб. И здесь мы также ждем хорошего роста".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Оожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным повышением около 0.3-0.5%, в районе 2625-2630 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2620, 2610 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2640, 2650 п. После позитивного открытия индекс МосБиржи может реализовать назревший коррекционный отскок в район 2630-2640 п. Этому способствует явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Выхода значимых макроэкономических показателей в США сегодня не запланировано. Что же касается европейской статистики, то она традиционно не является значимой для локального рынка акций. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, на наш взгляд, умеренно позитивно. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы торгуются ростом, цены на энергоносители и металлы стабильны. Ближайшими целями роста, на наш взгляд, выступят уровни 2625 и 2640 пунктов по индексу МосБиржи и 1263 пунктов по индексу РТС. Сегодня интерес для инвесторов представляют финансовые результаты за 2 квартал 2019 года компаний "QIWI", "Русагро" и "Алроса". Так же сегодня состоятся с советы директоров в "Лукойле" и "Трансконтейнере"".