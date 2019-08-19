Рубль отыграет в понедельник часть потерь - Алор Брокер

"Российская валюта в паре с долларом завершила неделю около сопротивления 66,5. Внешний фон говорит о том, что сегодня рубль отыграет часть потерь. Вполне возможно, что по итогам дня рубль сможет закрепиться под отметкой 66. Однако о возвращении в канал 65-65,5 руб. за доллар, где торги проходили первую часть августа, говорить пока рано. В частности, этому будет мешать сильный доллар, который не реагирует на слова Трампа о прогрессе в переговорах с китайцами. Так, пара евро-доллар по-прежнему торгуется под отметкой 1,11". - сообщается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова.