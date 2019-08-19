Рынок акций РФ не сможет игнорировать внешний позитив - Алор Брокер

"В понедельник на рынке акций начнется отскок - мы просто не сможем в очередной раз игнорировать внешний позитив, - говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. - С утра американские фьючерсы растут на 0,5-0,6%, свыше процента прибавляет нефть, торгуясь над отметкой 59 долларов за баррель. В хорошем плюсе и азиатские рынки. Поводом для утреннего оптимизма стало очередное заявление Дональда Трампа о том, что торговые переговоры с Китаем успешно продвигаются. Однако прыгать от восторга и бросаться покупать все подряд не стоит - Трамп слишком изменчив и вполне вновь может отправить рынки в нокдаун. Вообще в последнее время все фондовые площадки мира вошли в период высокой турбулентности, когда рынком правят спекулянты, пытаясь заработать на любом новостном поводе".

По мнению эксперта, сегодня на отскок интересен прежде всего Сбербанк, который еще в пятницу показывал признаки роста.

Растущая нефть поддержит "нефтянку", где Алексей Антонов обращает внимание на "Роснефть", которая так и не решилась пробивать отметку 400 руб и, скорее всего, продолжит откат от нее вверх.

"Лукойл" закрылся прямо на уровне 5000 руб. "И здесь мы также ждем хорошего роста, - отмечает аналитик "Алор Брокер". - Давно не росла и фишка этого года - акции "Газпрома". "Норникель" большую часть прошлой недели держался лучше рынка, и лишь в пятницу сдался. Сегодня бумага может оказаться хуже рынка из-за дешевеющего никеля и укрепления рубля".