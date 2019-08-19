Российский рынок акций и рубль будут среди объектов повышенного интереса инвесторов на текущей неделе - "Открытие Брокер"

"Прошлая неделя оказалась весьма сложной для рынков. Однако надежды на то, что центральные банки начнут более активно вмешиваться в ситуацию постепенно нормализуют ситуацию. В четверг стартует симпозиум центральных банков в Джексон-Хоул, на котором могут быть сделаны важные заявления. Соответственно, в надежде на стимулирующие слова рынки попытаются отыграть часть потерь. Стимулы ведущих ЦБ развитых стран означают больше внимания для высокодоходных рискованных активов, поэтому российский рынок акций и рубль будут среди объектов повышенного интереса инвесторов", - говорится в комментарии ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.