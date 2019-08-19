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19 августа 2019 года 09:15

Фондовые индексы растут, Brent подорожала до $59,32 за баррель

Фондовые индексы США выросли в пятницу, но завершили неделю снижением. Рынки Китая и Гонконга растут благодаря мерам поддержки экономики властями КНР. Цены на нефть растут на новостях из Саудовской Аравии, Brent подорожала до $59,32 за баррель.

Американский рынок акций вырос в пятницу на фоне подъема доходностей US Treasuries с многолетних минимумов.

Однако индексы завершили неделю снижением: Dow Jones потерял 1,5%, S&P 500 - 1%, Nasdaq Composite - 0,8%.

Торги на фондовом рынке на прошлой неделе были довольно волатильными, трейдеры оценивали новости, касающиеся торгового спора США и Китая, неоднозначные статданные по американской экономике, а также ситуацию на рынке госдолга.

В среду была зафиксирована инверсия кривой доходности, считающаяся сигналом скорого наступления рецессии: доходность двухлетних US Treasuries поднималась выше доходности десятилетних гособлигаций.

"В последние дни трейдеры сбрасывали рискованные активы как горячую картошку, перенаправляя средства в "тихие гавани", включая облигации и золото, на фоне усиления опасений в отношении торговых споров и глобального экономического роста", - отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга.

"Несмотря на то, что в пятницу доходность US Treasuries поднялась с рекордных минимумов, поскольку рынок возвращается к равновесию, динамика долговых рынков останется в фокусе внимания трейдеров", - цитирует эксперта MarketWatch.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США в пятницу увеличилась на 2,6 базисного пункта - до 1,558% годовых.

На этом фоне подорожали акции банков: Bank of America - на 3%, Citigroup - на 2,5%.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в отношениях США и Китая на фоне противоречивых сигналов, поступающих с двух сторон.

Так, в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп также отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне. Вместе с тем ранее он пообещал ввести новые пошлины на китайские товары объемом порядка $300 млрд в год. Позднее Вашингтон принял решение отложить введение пошлин примерно на 60% товаров из этого списка до 15 декабря.

В свою очередь Пекин назвал планы США по введению пошлин нарушением договоренностей, достигнутых лидерами двух стран на саммите в Осаке, заявив, что будет вынужден "принять необходимые контрмеры". С другой стороны, представители МИД Китая выразили надежду на то, что торговое соглашение все же удастся подписать, и отметили, что Трамп и Си Цзиньпин поддерживают контакты.

Статданные, обнародованные в пятницу, указали на максимальное с февраля снижение объемов жилищного строительства в Штатах. Число домов, строительство которых было начато в США в июле 2019 года, уменьшилось относительно предыдущего месяца на 4% и составило 1,191 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Тем временем число выданных в июле разрешений на строительство новых домов в США подскочило на 8,4% относительно предыдущего месяца, до рекордных с декабря 1,336 млн в пересчете на годовые темпы. Темпы роста стали максимальными за два года. Эксперты ожидали увеличения на 3,1%, до 1,270 млн.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, выросло в июле на 1,3%, до 876 тыс. Темпы сооружения новых многоквартирных домов, обычно подверженные значительной волатильности, рухнули на 16,2% и составили 315 тыс.

"Хотя основной показатель строительства домов упал, более внимательная оценка отчета Минторга рисует неоднозначную картину, - отмечает вице-президент E-Trade, отвечающий за инвестиционную стратегию, Майк Лёвенгарт. - Рост объемов строительства домов на одну семью, который является реально крупной частью рынка жилья, дает повод для оптимизма".

Стоимость акций Deere выросла на 3,8% по итогам торгов в пятницу. Квартальная выручка производителя сельскохозяйственного оборудования оказалась лучше прогнозов рынка, однако прибыль не оправдала ожиданий.

Бумаги производителя графических процессоров Nvidia, показатели которой во втором финквартале превзошли прогнозы рынка, прибавили в цене 7,3%.

Цена акций Applied Materials упала на 1,1%. Отчетность компании за третий финансовый квартал, обнародованная накануне, превзошла прогнозы рынка, однако прогноз на четвертый квартал был чуть хуже ожиданий.

Стоимость бумаг General Electric (GE) подскочила на 9,7% по итогам торгов в пятницу. Днем ранее цена акций упала почти на 10% после того, как специалист по бухгалтерскому учету Гарри Макрополос, выявивший в свое время финансовую пирамиду Бернарда Мейдоффа, заявил о попытках GE скрыть проблемы в компании с помощью мошенничества с финансовой отчетностью. В пятницу CEO GE Ларри Калп назвал обвинения Макрополоса "рыночной манипуляцией" и купил акции автоконцерна на сумму порядка $2 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 306,62 пункта (1,2%) и составил 25886,01 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 41,08 пункта (1,44%) - до 2888,68 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 129,38 пункта (1,67%) - до 7895,99 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник, в лидерах подъема - рынки Китая и Гонконга, получившие существенную поддержку благодаря решению властей КНР о реформировании системы процентных ставок.

Китайский Shanghai Composite подскочил в ходе торгов на 1,6%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,8%, южнокорейский KOSPI -0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,9%.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в минувшую субботу объявил о важной реформе системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками.

Этот шаг призван снизить ставки заимствования для бизнеса, и, как ожидается, будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США.

Новым бенчмарком станет LPR (loan prime rate) - ставка, которая рассчитывается с 2013 года и отражает стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам. Механизм расчета LPR, однако, будет изменен таким образом, чтобы сделать ее в большей степени ориентированной на рынки.

Еще один китайский индекс - Shenzhen Composite - взлетел в ходе торгов в понедельник на 2,8% на информации китайских СМИ о том, что власти КНР отводят Шэньчжэню, находящемуся на границе с Гонконгом, "ключевую роль" в развитии науки и создании технологических инноваций, в связи с чем, город будет пользоваться условиями, благоприятствующими развитию этих направлений.

"Решение Китая продвигать развитие Шэньчжэня как технологического хаба одновременно с ожиданиями снижения стоимости заимствования в КНР в результате реформы процентных ставок обеспечило существенную поддержку фондовому рынку", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Shenwan Hongyuan Group Co. Герри Альфонсо.

Поддержку азиатским рынкам также оказали заявления президента США Дональда Трампа, который дал понять, что не опасается рецессии в американской экономике.

"Я не думаю, что мы движемся к рецессии. Наши дела идут очень хорошо", - заявил Трамп.

Он отметил также, что скорого завершения торговой войны с Китаем ждать не стоит. "Я пока не готов к заключению сделки, - сказал он. - Китай хотел бы заключить сделку. Я не готов".

Среди японских компаний, демонстрирующих уверенный рост на торгах в понедельник - ритейлер FamilyMart (+9%), SoftBank Group (+1,7%) и банк Mitsubishi UFJ (+1,2%).

В Гонконге дорожают бумаги Sunny Optical (+5,6%), девелопера Country Garden (+6%) и оператора казино Galaxy Entertainment (+4,5%), в Южной Корее - акции LG Electronics (+0,8%).

Цены на нефть растут в понедельник, внимание трейдеров вновь смещается к геополитическим рискам после инцидента с атакой беспилотников на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $59,32 за баррель, что на $0,68 (1,16%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $58,64 за баррель, поднявшись на $0,41 (0,7%).

Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,56 (1,03%) - до $55,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,4 (0,73%), до $54,87 за баррель.

В минувшие выходные йеменские повстанцы-хуситы совершили две атаки беспилотниками на принадлежащие саудовской госкомпании Saudi Aramco нефтяное месторождение и НПЗ.

Инцидент привел к небольшому пожару на НПЗ, однако не нарушил работу Saudi Aramco.

Атака на Саудовскую Аравию "способствует укреплению рынка", отмечает аналитик CMC Markets Asia Pacific в Сиднее Майкл МакКарти.

Цены на нефть упали на 17% с пикового уровня, зафиксированного в апреле, на фоне эскалации торговой войны США и Китая, вызвавшей опасения глобального экономического спада. Несмотря на то, что серия атак на нефтетанкеры и энергетические объекты на Ближнем Востоке оказали временную поддержку ценам, ожидания слабого спроса и избыточных поставок сохраняются, что ограничивает подъем нефтяного рынка.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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