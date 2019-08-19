Падение рынка акций в начале недели приостановится - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Локально индекс РТС закрылся в пятницу с понижением - 0,83%, а индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) вырос. Следовательно, падение рынка в начале недели приостановится, и мы увидим коррекцию к снижению. Китай заявил, что планирует развернуть план увеличения располагаемого дохода в 2019 и 2020 гг. для стимулирования потребления, чтобы остановить замедление национальной экономики, и эта новость позитивна для рынка. Но глобально август для роста потерян. Возможно, осень внесет ясность и с политикой ФРС США (заседание 18 сентября), и с торговыми переговорами между США и Китаем, и с выходом Британии из ЕС. Хочу напомнить также о том, что Европейский союз 10 апреля дал Британии отсрочку выхода из ЕС до 31 октября", - отмечает в комментарии директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.