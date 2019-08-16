.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ на неделе опустился к уровням мая на фоне общемирового отката из-за опасений рецессии в США
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле замедлился до 2,8%
В июле рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,8% после повышения на 3,3% в июне. Динамика показателя оказалась слабее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 3,4%
 
Депозиты в валюте выросли в 4 раза больше, чем в рублях
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили "Известиям" в Центробанке. Общий объем вкладов граждан в рублях в несколько раз больше валютных — на 1 июля они составляли почти 23 трлн (объем валютных депозитов...
 
ЦБ регламентирует санкции в отношении процессинговых компаний
Банк России начал публиковать документы, необходимые для работы поправок к закону "О национальной платежной системе", который вступил в силу две недели назад. В четверг регулятор опубликовал проекты указаний, регламентирующих действия банков и...
 
Сбербанк позволит расплачиваться с использованием биометрии
Сбербанк готовится внедрять технологию оплаты в магазинах с использованием биометрии - отпечатка пальца или изображения лица. Банк подробно описал в обновленных с 20 июня условиях расчетов с торговыми точками (размещены на сайте банка), как...
 
16 августа 2019 года 19:43

Рынок акций РФ на неделе опустился к уровням мая на фоне общемирового отката из-за опасений рецессии в США

Рынок акций РФ на неделе снизился на фоне отката мировых фондовых площадок из-за опасений замедления мировой экономики и возможной рецессии в США, индексы МосБиржи и РТС растеряли остатки летнего роста и откатились к уровням 3-месячной давности на фоне продолжающегося оттока капитала из рисковых активов в "качество".

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) по итогам недели с 8 по 14 августа составил $180 млн против $450 млн оттока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, также зафиксировали отток капитала - на уровне $50 млн против $170 млн оттока неделей ранее (данные EPFR Global).

В период с 12 по 16 августа индекс МосБиржи снизился на 2,4% и составил 2615,2 пункта, индекс РТС потерял 3,9% и достиг 1239,81 пункта на фоне роста доллара до 66,48 руб./$1 (+1,2 рубля). Нефть Brent за неделю подросла на 0,6% или $0,35 (октябрьский фьючерс).

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста на новостях о повышении агентством Fitch суверенного рейтинга России на одну ступень (до "BBB") со "стабильным" прогнозом, негативная динамика внешних фондовых площадок сдерживала "быков", не дав индексам МосБиржи и РТС достичь круглых уровней 2700 и 1300 пунктов соответственно.

Акции "РусАла" (-1,5%) остались под давлением продаж с 9 августа, когда вышел слабый отчет за полугодие (EBITDA сократилась на 53%) и компания заявила, что торговая война США-КНР и глобальное сокращение производственной активности могут негативно отразиться на спросе на алюминий во второй половине 2019 года.

Рынки Европы и США просели на фоне сохраняющихся опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем. Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем должен пройти в сентябре, однако 9 августа президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. Нефть Brent стабилизировалась в районе $58,5 за баррель.

Во вторник снижение рынка акций РФ вслед за мировыми площадками из-за геополитической напряженности в Гонконге и Аргентине сменилось к закрытию торгов отскоком после известий, что власти США приняли решение отложить введение новых пошлин на ряд товаров из Китая до 15 декабря - это вызвало оптимизм на мировых фондовых и сырьевых площадках. Индекс РТС вышел в "плюс" и поднялся к 1300 пунктам на фоне укрепления рубля, индекс МосБиржи просел к 2680 пунктам. Нефть Brent на новостях об отсрочке пошлин США для КНР взлетела в район $61 за баррель.

Власти США приняли решение отложить введение 10%-ной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая (сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви), до 15 декабря. Это решение коснется товаров общей стоимостью $152 млрд, на остальные товары из объявленных ранее $300 млрд пошлина будет введена с 1 сентября.

В среду рынок акций РФ растерял остатки летнего роста индексов на фоне развернувшихся вниз мировых площадок и нефти из-за сохраняющихся опасений в отношении замедления мировой экономики; недавний локальный всплеск оптимизма на новостях о возникшей паузе в торговой войне США и Китая был нивелирован, спрос вернулся в бумаги золотодобывающих компаний. Индекс МосБиржи откатился ниже 2640 пунктов, РТС - ниже 1260 пунктов, доллар подскочил в район 66 руб./$1 впервые с начала мая.

Новым негативом, развернувшим рынки вниз, стали слабые статданные из Германии (ВВП во втором квартале снизился на 0,1%) и Китая (темпы роста промпроизводства в июле замедлились до минимального уровня за 17 лет - 4,8%, при прогнозе роста на 5,8%), возродившие опасения инвесторов за состояние мировой экономики. На этом фоне рынок гособлигаций США впервые более чем за 10 лет показал инверсию кривой доходности (доходность 2-летних UST превысила доходность 10-летних облигаций), что является признаком надвигающейся рецессии (с лагом в несколько кварталов). Нефть Brent откатилась к $58,6 за баррель, снижение ускорили данные Минэнерго США о росте запасов нефти в США, при прогнозах их сокращения.

В четверг рынок акций опустился к уровню 3-месячной давности по индексу РТС (1250 пунктов) на фоне снижения внешних площадок из-за сохраняющихся опасений замедления мировой экономики и рецессии в США (инверсия кривой доходности предваряла пять последних экономических спадов в Штатах); выросли за счет ослабления рубля "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,9%).

Вышедшая в четверг в США статистика оказалась разнополярной: розничные продажи в июле выросли на 0,7% (ожидался рост на 0,3%), промпроизводство сократилось на 0,2% (прогнозировался подъем на 0,1%), производительность труда во II квартале увеличилась на 2,3% (ожидалось повышение на 3,5%). Нефть Brent просела в район $58 за баррель на опасениях наступления рецессии в США в среднесрочной перспективе, что негативно скажется на спросе на топливо.

В конце недели рынки начали корректироваться вверх благодаря ослаблению опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем. Президент США Трамп заявил журналистам, что его тактика по введению повышенных пошлин на импортируемые из Китая товары дает положительный эффект и он намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Он также предположил, что торговая война с Китаем продлится недолго, отметив, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне. Представители МИД Китая также выразили надежду на то, что торговое соглашение все же удастся подписать, и отметили, что Трамп и Си Цзиньпин поддерживают контакты.

Между тем, попытки рынка акций РФ подрасти в пятницу завершились распродажами перед выходными на фоне забуксовавшей в росте нефти (Brent не смогла удержаться выше $59 за баррель), индекс МосБиржи опустился к 2615 пунктам, РТС - ниже 1240 пунктов.

Продолжили падение акции "Мечела" (-4,7% и -4,2% "префы"), обновив 3-летние минимумы после выхода слабого финотчета (чистая прибыль компании за II квартал составила всего 1,4 млрд рублей против 11,3 млрд рублей кварталом ранее).

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги АФК "Система" (-11%), "Мечела" (-8% и -11% "префы"), "МРСК Северо-Запада" (-9%); лучше рынка смотрелись акции "ОГК-2" (+5%), Polymetal (+3%), ГДР X5 Retail Group (+3%).

В третьей декаде августа рынок акций может попытаться скорректироваться вверх в случае улучшения внешней конъюнктуры, однако продолжающийся отток средств инвесторов в защитные активы сделает возможные отскоки локальными. Коридор колебаний индекса МосБиржи на следующей неделе может составить 2600-2660 пунктов, для индекса РТС - 1230-1280 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 августа 2019 года 19:40
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением на фоне забуксовавшей в росте нефти
Москва. 16 августа. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю распродажами на фоне забуксовавшей в росте нефти, хотя внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы на ослаблении опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем; в лидерах отката в пятницу выступили акции "Мечела", обновившие 3-летние минимумы после слабого квартального отчета.    читать дальше
.
16 августа 2019 года 19:40
Рубль несколько ускорил снижение к доллару и евро вечером в пятницу на замедлении темпов роста цен на нефть
Москва. 16 августа. Доллар и евро растут и торгуются вблизи максимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне замедления темпов роста цен на нефть.    читать дальше
.
16 августа 2019 года 19:10
Цены евробондов РФ выросли за неделю вслед за повышением стоимости UST
Москва. 16 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне бегства инвесторов "в качество"; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.    читать дальше
.
16 августа 2019 года 18:27
Владельцы "префов" Мечела могут остаться без дивидендов в 2019г при ослаблении рубля - ИК "Атон"
Владельцы привилегированных акций "Мечела" могут остаться без дивидендов в 2019 году при ослаблении рубля, считает аналитик инвестиционной компании (ИК) "Атон" Андрей Лобазов. Как говорится в обзоре ИК, дивидендная политика "Мечела" предусматривает выплату 20% чистой прибыли в виде дивидендов по...    читать дальше
.
16 августа 2019 года 16:54
С такой политикой и монетарным трендом курс евро обречен снижаться против основных валют - ИК QBF
"В четверг вечером Олли Рен, руководитель ЦБ Финляндии и член исполнительного совета Европейского центробанка, заявил, что необходимо ввести значительный пакет стимулирующих экономику мер. Как сказал Рен, лучше "перестимулировать, чем недостимулировать". В результате после его слов курс евро начал...    читать дальше
.
16 августа 2019 года 16:49
Рубль стал проявлять более высокую корреляцию с евро - "Открытие Брокер"
"Рубль довольно чутко реагировал на колебания котировок нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3885 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,37%, недельная осталась на уровне 7,40%, а месячная - 7,46%. CAD и AUD укреплялись против валюты США. Однако ожидания рецессии...    читать дальше
.
16 августа 2019 года 16:36
В течение будущей недели диапазон движения индекса МосБиржи составит 2620-2680 пунктов - БКС
"Будущая неделя на рынке акций может оказаться в целом столь же осторожной, что и уходящая. По нашему мнению, риск-аппетиты останутся преимущественно в подавленном состоянии. В течение будущей недели диапазон движения индекса МосБиржи составит 2620-2680 пунктов", - говорится в комментарии "БКС...    читать дальше
.
16 августа 2019 года 16:11
Ренессанс Капитал поднял оценку GDR Х5 на 3,4%, но оставил рекомендацию "продавать"
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) с $29 до $30 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Между тем рекомендация "продавать" для этих бумаг осталась без изменений. По данным...    читать дальше
.
16 августа 2019 года 15:53
Актуальные торговые идеи: сектор металлургии России - ITI Capital
"С начала июня глобальный металлургический сектор и горнодобывающая промышленность потеряли более 15%, что в большей степени обусловлено повышением рисков экономического замедления ввиду эскалации торговых войн. Мы считаем, что рынок переоценивает риски, и ждем восстановления спроса в преддверии...    читать дальше
.
16 августа 2019 года 15:43
Рубль усилил снижение к доллару и развернулся вниз к евро днем в пятницу на замедлении темпов роста цен на нефть
Москва. 16 августа. Доллар днем ускорил рост, евро развернулся вверх после ослабления первой половины дня на "Московской бирже", рубль снижается к бивалютной корзине на фоне замедления темпов роста цен на нефть и в ожидании новых сигналов относительно возможного урегулирования торгового конфликта между США и Китаем.    читать дальше
.
16 августа 2019 года 15:26
БКС Глобал Маркетс закрыл торговую идею "Лонг в акциях Аэрофлота"
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), поскольку ожидаемые драйверы уже обеспечили доходность идеи на уровне 21% относительно индекса РТС, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. "Опережающая...    читать дальше
.
16 августа 2019 года 14:44
БКС Глобал Маркетс закрыл торговую идею "Лонг в акциях Аэрофлота"
БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), поскольку ожидаемые драйверы уже обеспечили доходность идеи на уровне 21% относительно индекса РТС, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.    читать дальше
.
16 августа 2019 года 13:24
Замедление роста промышленного производства является фактором в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России - Банк "Санкт-Петербург"
"Согласно данным Росстата, в июле рост промышленного производства составил 2,8% г/г, замедлившись с 3,3% г/г в июне, в то время как консенсус-прогноз предполагал увеличение объема промпроизводства на 3% г/г. Так, годовой рост производства в обрабатывающих отраслях снизился с 3,4% в июне до 2,8% в...    читать дальше
.
16 августа 2019 года 12:04
Ожидаем смещения пары доллар/рубль к верхней границе диапазона 65-67 руб./долл. к началу осени - Промсвязьбанк
"Мы по-прежнему отмечаем, что текущие уровни в паре доллар/рубль выглядят несколько завышенными относительно нефти и сохраняющейся невысокой страновой премии. И в случае ослабления нервозности на мировых рынках, удержания котировок нефти марки Brent в районе 58-60 долл./барр. и стабильности юаня...    читать дальше
.
16 августа 2019 года 11:43
Рынок акций РФ утром корректируется вверх вслед за миром, "Мечел" обновляет 3-летние минимумы
Москва. 16 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вверх вслед за мировыми площадками благодаря ослаблению опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем; акции "Мечела" падают и обновляют 3-летние минимумы после выхода накануне вечером слабого финотчета.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.