Рынок акций РФ на неделе опустился к уровням мая на фоне общемирового отката из-за опасений рецессии в США

Рынок акций РФ на неделе снизился на фоне отката мировых фондовых площадок из-за опасений замедления мировой экономики и возможной рецессии в США, индексы МосБиржи и РТС растеряли остатки летнего роста и откатились к уровням 3-месячной давности на фоне продолжающегося оттока капитала из рисковых активов в "качество".

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) по итогам недели с 8 по 14 августа составил $180 млн против $450 млн оттока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, также зафиксировали отток капитала - на уровне $50 млн против $170 млн оттока неделей ранее (данные EPFR Global).

В период с 12 по 16 августа индекс МосБиржи снизился на 2,4% и составил 2615,2 пункта, индекс РТС потерял 3,9% и достиг 1239,81 пункта на фоне роста доллара до 66,48 руб./$1 (+1,2 рубля). Нефть Brent за неделю подросла на 0,6% или $0,35 (октябрьский фьючерс).

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста на новостях о повышении агентством Fitch суверенного рейтинга России на одну ступень (до "BBB") со "стабильным" прогнозом, негативная динамика внешних фондовых площадок сдерживала "быков", не дав индексам МосБиржи и РТС достичь круглых уровней 2700 и 1300 пунктов соответственно.

Акции "РусАла" (-1,5%) остались под давлением продаж с 9 августа, когда вышел слабый отчет за полугодие (EBITDA сократилась на 53%) и компания заявила, что торговая война США-КНР и глобальное сокращение производственной активности могут негативно отразиться на спросе на алюминий во второй половине 2019 года.

Рынки Европы и США просели на фоне сохраняющихся опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем. Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем должен пройти в сентябре, однако 9 августа президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. Нефть Brent стабилизировалась в районе $58,5 за баррель.

Во вторник снижение рынка акций РФ вслед за мировыми площадками из-за геополитической напряженности в Гонконге и Аргентине сменилось к закрытию торгов отскоком после известий, что власти США приняли решение отложить введение новых пошлин на ряд товаров из Китая до 15 декабря - это вызвало оптимизм на мировых фондовых и сырьевых площадках. Индекс РТС вышел в "плюс" и поднялся к 1300 пунктам на фоне укрепления рубля, индекс МосБиржи просел к 2680 пунктам. Нефть Brent на новостях об отсрочке пошлин США для КНР взлетела в район $61 за баррель.

Власти США приняли решение отложить введение 10%-ной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая (сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви), до 15 декабря. Это решение коснется товаров общей стоимостью $152 млрд, на остальные товары из объявленных ранее $300 млрд пошлина будет введена с 1 сентября.

В среду рынок акций РФ растерял остатки летнего роста индексов на фоне развернувшихся вниз мировых площадок и нефти из-за сохраняющихся опасений в отношении замедления мировой экономики; недавний локальный всплеск оптимизма на новостях о возникшей паузе в торговой войне США и Китая был нивелирован, спрос вернулся в бумаги золотодобывающих компаний. Индекс МосБиржи откатился ниже 2640 пунктов, РТС - ниже 1260 пунктов, доллар подскочил в район 66 руб./$1 впервые с начала мая.

Новым негативом, развернувшим рынки вниз, стали слабые статданные из Германии (ВВП во втором квартале снизился на 0,1%) и Китая (темпы роста промпроизводства в июле замедлились до минимального уровня за 17 лет - 4,8%, при прогнозе роста на 5,8%), возродившие опасения инвесторов за состояние мировой экономики. На этом фоне рынок гособлигаций США впервые более чем за 10 лет показал инверсию кривой доходности (доходность 2-летних UST превысила доходность 10-летних облигаций), что является признаком надвигающейся рецессии (с лагом в несколько кварталов). Нефть Brent откатилась к $58,6 за баррель, снижение ускорили данные Минэнерго США о росте запасов нефти в США, при прогнозах их сокращения.

В четверг рынок акций опустился к уровню 3-месячной давности по индексу РТС (1250 пунктов) на фоне снижения внешних площадок из-за сохраняющихся опасений замедления мировой экономики и рецессии в США (инверсия кривой доходности предваряла пять последних экономических спадов в Штатах); выросли за счет ослабления рубля "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,9%).

Вышедшая в четверг в США статистика оказалась разнополярной: розничные продажи в июле выросли на 0,7% (ожидался рост на 0,3%), промпроизводство сократилось на 0,2% (прогнозировался подъем на 0,1%), производительность труда во II квартале увеличилась на 2,3% (ожидалось повышение на 3,5%). Нефть Brent просела в район $58 за баррель на опасениях наступления рецессии в США в среднесрочной перспективе, что негативно скажется на спросе на топливо.

В конце недели рынки начали корректироваться вверх благодаря ослаблению опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем. Президент США Трамп заявил журналистам, что его тактика по введению повышенных пошлин на импортируемые из Китая товары дает положительный эффект и он намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Он также предположил, что торговая война с Китаем продлится недолго, отметив, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне. Представители МИД Китая также выразили надежду на то, что торговое соглашение все же удастся подписать, и отметили, что Трамп и Си Цзиньпин поддерживают контакты.

Между тем, попытки рынка акций РФ подрасти в пятницу завершились распродажами перед выходными на фоне забуксовавшей в росте нефти (Brent не смогла удержаться выше $59 за баррель), индекс МосБиржи опустился к 2615 пунктам, РТС - ниже 1240 пунктов.

Продолжили падение акции "Мечела" (-4,7% и -4,2% "префы"), обновив 3-летние минимумы после выхода слабого финотчета (чистая прибыль компании за II квартал составила всего 1,4 млрд рублей против 11,3 млрд рублей кварталом ранее).

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги АФК "Система" (-11%), "Мечела" (-8% и -11% "префы"), "МРСК Северо-Запада" (-9%); лучше рынка смотрелись акции "ОГК-2" (+5%), Polymetal (+3%), ГДР X5 Retail Group (+3%).

В третьей декаде августа рынок акций может попытаться скорректироваться вверх в случае улучшения внешней конъюнктуры, однако продолжающийся отток средств инвесторов в защитные активы сделает возможные отскоки локальными. Коридор колебаний индекса МосБиржи на следующей неделе может составить 2600-2660 пунктов, для индекса РТС - 1230-1280 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".