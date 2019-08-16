Рубль несколько ускорил снижение к доллару и евро вечером в пятницу на замедлении темпов роста цен на нефть

Москва. 16 августа. Доллар и евро растут и торгуются вблизи максимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне замедления темпов роста цен на нефть.

Курс доллара США составил 66,49 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 43,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,73 руб./EUR1, подорожав на 33,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 38,89 копейки - до 69,75 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", одной из причин ускорения снижения рубля стало замедление темпов роста цен на нефть после публикации ежемесячного отчета ОПЕК, указавшего на более слабый, чем ожидалось, спрос на "черное золото".

Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта США и Китая. Президент США Дональд Трамп накануне заявил журналистам, что его тактика по введению повышенных пошлин на импортируемые из Китая товары дает положительный эффект, и он намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Он также предположил, что торговая война с Китаем продлится недолго. Президент отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне.

Пекин назвал планы США по введению пошлин нарушением договоренностей между лидерами двух стран, достигнутых на саммите в Осаке. Как говорится в сообщении Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам, "Китаю придется принять необходимые контрмеры". В сообщении не уточняется, о каких именно мерах идет речь. В свою очередь, представители МИД Китая выразили надежду на то, что торговое соглашение все же удастся подписать, и отметили, что Трамп и Си Цзиньпин поддерживают контакты.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" персональный брокер ИФК "Солид" Евгений Маришин, рубль просел к доллару и евро в пятницу и за неделю в целом. "На следующей неделе ожидаем продолжение снижения рубля до отметок 67-67,5 руб./$1. Среди основного долгосрочного фактора ослабления нацвалюты следует назвать цикл снижения ключевой ставки, начатый Банком России. Так, в течение лета ЦБ РФ уже дважды снижал ставку, и до конца года ожидается, как минимум, еще одно снижение. Снижение ставки означает уменьшение привлекательности рубля для долгосрочных инвесторов, поэтому в целом рубль демонстрирует ослабление. Что касается более краткосрочных факторов, то негативное влияние на рубль оказывает нефть. Котировки ослабли, и в целом нефть находится в падающем тренде. Сегодня просадка связана с отчетом ОПЕК, в котором был снижен прогноз по спросу на нефть в этом году. Слабая нефть - слабый рубль", - подчеркнул Маришин.

"Рубль остается уязвимым в условиях нестабильного внешнего фона. Накануне российская валюта тестировала отметки 66,5 в паре с долларом и 74,2 в паре с евро. На рынок влияют многочисленные заявления китайской и американской сторон по теме торговых переговоров, которые регулярно изменяются. Периодически появляющиеся позитивные новости на этот счет локально укрепляют рисковые активы, в том числе рубль, но неспособны сформировать устойчивый фундамент для тренда на укрепление. Риски замедления мировой экономики никуда не исчезают, а неопределенность по перспективам торговли лишь их усугубляет", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Цены на нефть эталонных марок ослабили темпы роста в ходе торгов в пятницу после публикации обновленного ежемесячного отчета Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 0,98% - до $58,8 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,75% - до $54,83 за баррель.

Мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,1 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,92 млн баррелей в сутки, пишет ОПЕК в ежемесячном отчете. Таким образом, оценка роста потребления понижена на 40 тыс. б/с по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад, в основном из-за более слабого, чем ожидалось, спроса ряда стран в первом полугодии текущего года.

Оценка роста спроса на 2020 год сохранена - 1,14 млн б/с, до 101,05 млн б/с. Однако ОПЕК отмечает, что этот прогноз находится под угрозой снижения из-за неопределенностей относительно развития мировой экономики.

"Текущие уровни в паре "доллар-рубль" выглядят несколько завышенными относительно нефти и сохраняющейся невысокой страновой премии. И в случае ослабления нервозности на мировых рынках, удержания котировок нефти марки Brent в районе $58-60 за баррель и стабильности юаня по-прежнему видим пространство для локального укрепления рубля. Консервативный взгляд на рубль на горизонте нескольких недель мы сохраняем, ожидая в базовом сценарии смещения пары "доллар-рубль", в отсутствие явных внешних шоков и стабильности цен на нефть, к верхней границе диапазона 65-67 руб./$1 к началу осени. Ожидания нормализации конъюнктуры мировых рынков и удержание нефти в диапазоне $58-60 по марке Brent по-прежнему дают нам больше оснований краткосрочно рассчитывать на возврат пары "доллар-рубль в диапазон 65-66 руб./$1, чем на развитие движения к 67 руб./$1", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 10,54 копейки, до 65,9961 руб./$1, и уменьшил курс евро на 23,23 копейки, до 73,2227 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в пятницу на 6,78 копейки по отношению к четвергу и составил 66,0676 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 5 копеек и составил 66,1745 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 2,794 млн, из которых $719,599 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 283,195 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 65,62 копейки по отношению к четвергу, до 73,1486 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 37,88 копейки и составил 73,3442 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR614,548 млн, из которых EUR233,099 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR381,449 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в пятницу в основном лишь незначительно изменились с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,4% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметке 7,46% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 2 б.п. - до 7,61% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 7,63% годовых.