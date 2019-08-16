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16 августа 2019 года 19:40

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением на фоне забуксовавшей в росте нефти

Москва. 16 августа. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю распродажами на фоне забуксовавшей в росте нефти, хотя внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы на ослаблении опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем; в лидерах отката в пятницу выступили акции "Мечела", обновившие 3-летние минимумы после слабого квартального отчета.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2615,2 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1239,81 пункта (-0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,7%.

Доллар вырос до 66,48 рубля (+0,42 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,4-3,9%, доллар подорожал на 1,2 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Мечела" (-4,7%, до 57,16 рубля; -4,2% "префы", до 88,4 рубля), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "Мосбиржи" (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%).

Как отмечают аналитики ИК "Атон", падение акций "Мечела" началось еще накануне на возросших оборотах после того, как компания опубликовала слабые финансовые результаты за II квартал.

Так, EBITDA "Мечела" во II квартале снизилась на 2% к предыдущему кварталу (до 15 млрд рублей), а по итогам I полугодия EBITDA "Мечела" упала на 27% (до 30,3 млрд рублей). Выручка "Мечела" за II квартал составила 78,5 млрд рублей (+5% кв/кв), за I полугодие - 153,3 млрд рублей (-2% г/г). Чистая прибыль компании за II квартал составила всего 1,4 млрд рублей против 11,3 млрд рублей кварталом ранее. Такая динамика была в значительной степени обусловлена снижением положительных курсовых разниц, пояснил "Мечел" (MOEX: MTLR).

Чистый долг "Мечела" без пеней, штрафов и опционов не изменился за квартал и составляет 411 млрд рублей. Соотношение чистого долга и EBITDA выросло до 6,4х по сравнению с 5,7х на конец I квартала.

Подросли в пятницу акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%).

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%), "плюсует" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,7-1,3%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 1,4%) на ослаблении опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил журналистам, что его тактика по введению повышенных пошлин на импортируемые из Китая товары дает положительный эффект и он намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Он также предположил, что торговая война с Китаем продлится недолго. "Я думаю, чем дольше это идет, тем сильнее мы становимся, - сказал Трамп о торговой войне. - У меня такое чувство, что она будет довольно короткой". Президент отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне.

Пекин назвал планы США по введению пошлин нарушением договоренностей между лидерами двух стран, достигнутых на саммите в Осаке. Как говорится в сообщении Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам, "Китаю придется принять необходимые контрмеры". В сообщении не уточняется, о каких именно мерах идет речь.

С другой стороны, представители МИД Китая выразили надежду на то, что торговое соглашение все же удастся подписать, и отметили, что Трамп и Си Цзиньпин поддерживают контакты.

ОПЕК в пятницу опубликовала ежемесячный отчет, в котором понизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 40 тыс. б/с, но сохранила оценку на 2020 год. По данным картеля, запасы нефти в мире в июне выросли на 32 млн баррелей, что на 67 млн баррелей превысило средний 5-летний уровень. Сам картель в июле снизил нефтедобычу по сравнению с предыдущим месяцем на 246 тысяч б/с (до 29,609 млн б/с), в лидерах падения Саудовская Аравия, Иран, Ливия.

На этом фоне нефть в пятницу замедлила рост: стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $58,77 за баррель (+0,9% и -2,1% накануне), хотя днем цена превышала $59 за баррель.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, рынки в последние дни очень волатильны и могут поменять направление движение несколько раз в течение одной торговой сессии. "Нащупать" стабильный тренд рынку мешают противоречивые новости о торговых переговорах между США и Китаем, в том числе призывы к компромиссу со стороны КНР и требования американских властей договориться на их условиях. Внешние индикаторы пока подают позитивные сигналы, негативных новостей о торговой войне нет. После отчета ОПЕК инвесторы ждут еженедельную статистику Baker Hughes по действующим буровым установкам в США.

Индексный провайдер MSCI в ночь на 17 августа объявит итоги очередной ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 (изменения вступят в силу 28 августа). По итогам ребалансировки базы индекса MSCI 10/40 доля в нем российских компаний с максимальными весами не изменится. Учитываемая при расчете индекса MSCI Russia Standard рыночная капитализация "НОВАТЭКа" более чем на 5% превышает соответствующий показатель "Татнефти", отмечают эксперты Sberbank CIB.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, мировые рынки вернулись к росту благодаря некоторому сближению позиций США и Китая по внешнеторговым проблемам. Однако российские индексы не смогли развить восходящий импульс и после непродолжительной консолидации перешли к снижению, что усугублялось забуксовавшей в росте нефтью. В итоге последние несколько дней российский рынок демонстрирует более слабую динамику относительно большинства внешних площадок, и, вероятно, на следующей неделе он останется под давлением, если начавшееся восстановление мировых рынков не обретет более солидную основу, считает Бабин.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций отреагировал снижением на неспособность нефти Brent закрепиться выше $59 за баррель. Кроме того, остаются опасения по поводу возможных неожиданных заявлений на предстоящих выходных. Выросли акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,9%) на фоне отчетности, показавшей рост прибыли в I полугодии в 4 раза (до 6,6 млрд рублей) при росте выручки на 42%. В акциях "Мечела" продолжились распродажи на фоне отчетности, вышедшей накануне. Компания увеличила долг, а также отчиталась о 8-кратном падении прибыли во II квартале.

Рубль чутко реагирует на колебания нефти. Ожидания рецессии в Европе также имеют большее значение для рубля, чем проблемы в американо-китайских торговых отношениях. Соответственно, рубль стал проявлять более высокую корреляцию с евро на фоне слабой статистики ВВП Германии за II квартал.

Представители ЕЦБ сигнализируют о том, что уже в сентябре могут быть представлены меры по стимулированию экономики, включая снижение ключевой ставки до отрицательного значения и количественные программы. Очередной доклад ОПЕК говорит рынку о том, что в 2020 году от организации потребуется 29,41 млн баррелей нефти в сутки, или на 1,3 млн б/с меньше, чем в текущем году. Впрочем, если сравнивать с прогнозом предыдущего месяца, то оценка была повышена на 140 тыс. б/с. Эксперты ОПЕК также полагают, что в 2020 году рынок будет получать избыток предложения на уровне 200 тыс. б/с, если добыча останется на уровне июльского производства.

По мнению аналитика, надежды фондовых рынков связаны с тем, что центральные банки начнут более активно поддерживать экономический рост. Накануне ЦБ Мексики снизил ставку впервые с 2014 года. Народный Банк Китая также разрабатывает стимулирующие меры. Единственная неясность остается с позицией в ФРС, где допускают еще одно снижение ставки, но упорно отказываются говорить о необходимости более масштабных стимулов. Если начнут поступать подтверждения того, что ЕЦБ начнет более активно стимулировать экономический рост, то на рынок акций РФ вернутся покупатели. Для индекса МосБиржи зоной поддержки выступает область 2600-2620 пунктов. Следующая неделя, скорее всего, будет заметно спокойней, чем текущая, считает Кочетков.

Аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека также полагает, что следующая неделя на рынке акций может оказаться осторожной, риск-аппетиты останутся преимущественно в подавленном состоянии.

Главный виновник этого прежний - торговая схватка Вашингтона и Пекина, причем усилилось и геополитическое противостояние держав: МИД КНР обвинил Вашингтон в поддержке протестующих в Гонконге, а американские власти, в свою очередь, призывают Китай воздержаться от силового решения вопроса, предложив в частности "гуманитарное" решение проблемы с привязкой к обсуждению торгового соглашения. Такая позиция Белого дома не только не способствует прогрессу переговоров, но и может отдалить достижение хотя бы рамочного консенсуса.

В то же время рынки выработали повышенную чуткость к новостному фону, связанному с торговым конфликтом, а значит любые, даже незначительные подвижки могут дискретно запускать волны рыночного "risk on", вследствие чего активы развивающихся рынков и сырье могут отыграть часть потерь, понесенных в августе. Не исключено, что в предстоящие дни пристально следящий за состоянием фондовых бирж США американский лидер может в своем стиле добавить вербального позитива, чтобы уберечь рынки от масштабной коррекции, признаки которой наметились на уходящей неделе, считает аналитик.

Следующая неделя может прояснить возможные действия ФРС США со ставкой в сентябре, а диапазон движения индекса МосБиржи составит 2620-2680 пунктов, полагает Дейнека.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-8,2% и -2,8% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-6,2%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-3,7%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-3,1%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-2,2%).

Выросли кроме ТМК акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+30,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+7,8%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,6% и +2,4% "префы"), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+1,9%).

Подорожали GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+0,9%) на фоне известий, что совет директоров En+ ожидает возобновления дивидендных выплат по итогам 2019 года.

En+, изменившая структуру собственности для исключения из санкционного списка США, отказалась от выплаты дивидендов за 2018 год из-за "беспрецедентных вызовов", с которыми столкнулась в прошлом году. При этом En+ подтверждала приверженность дивидендной политике, которая предусматривает распределение между акционерами всех дивидендов, которые En+ получает от "РусАла" (MOEX: RUAL), а также 75% свободного денежного потока энергетического сегмента группы ("Евросибэнерго"), но не менее $250 млн.

Тем временем, опубликованный отчет En+ Group за первое полугодие по МСФО оказался слабым: скорректированная EBITDA года упала на 30% в годовом выражении (до $1,185 млрд), чистая прибыль уменьшилась на 23,2% (до $796 млн). Выручка снизилась на 5,4% (до $5,8 млрд) на фоне внешних факторов, включая падение цен на алюминий и колебания валютных курсов, сообщила компания в пятницу.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,361 млрд рублей (из них 8,278 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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